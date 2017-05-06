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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ölmek üzere bulunan köpeğin şimdi ki hali sevindirdi
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Yunan kadın Valia Orfanidou, Facebook’ta ‘iskelet köpek’ adı verilen köpeği gördüğünde başta gerçek olduğuna inanmadı.
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