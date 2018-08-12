Oltayla genç kızın hayatını kurtardı

Bal\u0131k tutan adam oltas\u0131yla hayat kurtard\u0131!,Olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, "Oltay\u0131 atm\u0131\u015f bekliyordum. Denizde bir siyahl\u0131k g\u00f6rd\u00fcm, bana y\u00fczme bilmiyorum deyince oltay\u0131 \u00e7evirip tutturdum. Sonra ba\u011f\u0131rd\u0131m arkada\u015flar geldi. Annesiyle aras\u0131 a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f, bir araya gelmiyormu\u015f. Bir vatanda\u015f uzand\u0131 onu bacaklar\u0131ndan tuttuk, sonra k\u0131z\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kartt\u0131k. Allah'tan ters ak\u0131nt\u0131 vard\u0131, normal ak\u0131nt\u0131 olsayd\u0131 tutamazd\u0131k" dedi.\r\n\r\nPolis ekipleri olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.,Olay, saat 08.15 s\u0131ralar\u0131nda Sar\u0131yer Emirgan Sak\u0131p Sabanc\u0131 Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, \u0130stanbul\u2019a gelerek teyzesinde kalmaya ba\u015flayan \u015eeyma I.\u2019y\u0131 (27) annesi arad\u0131. Telefonda bir s\u00fcre annesiyle konu\u015fan gen\u00e7 k\u0131z, kendisiyle bir araya gelmedi\u011fini s\u00f6yledi., Ancak telefonda annesiyle tart\u0131\u015fan gen\u00e7 k\u0131z, bir s\u00fcre sonra vatanda\u015flar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde denize atlad\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n denize atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar ko\u015farak olay yerine geldi.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n k\u0131z\u0131 kurtarmak i\u00e7in ko\u015ftuklar\u0131 esnada sahilde bal\u0131k tutan vatanda\u015flar da durumu fark etti. Bir vatanda\u015f k\u0131z\u0131 kurtarmak i\u00e7in olta uzat\u0131rken, bir di\u011feri ise ters bir \u015fekilde denize uzand\u0131. ,Gen\u00e7 k\u0131z vatanda\u015flar\u0131n \u00e7abas\u0131yla k\u0131sa s\u00fcrede kurtar\u0131ld\u0131. Sahildeki banklara oturtulan ve titredi\u011fi g\u00f6r\u00fclen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n \u00fcst\u00fcne ise battaniye \u00f6rt\u00fcld\u00fc. \u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n konu\u015farak ikna etmeye ve sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 k\u0131z, olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan ambulansla \u015ei\u015fli Hamidiye Etfal E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n