Ölüm oyuncağı! Anne ve babalar dikkat

Anne-babalar dikkat! Uyar\u0131lar \u00fcst \u00fcste geliyor.,Bitkilerin b\u00fcy\u00fcmesi amac\u0131yla ve dekoratif \u00fcr\u00fcn olarak tasarlanan ancak k\u0131sa zamanda kimi uyan\u0131klar taraf\u0131ndan \u00e7ocuklara oyuncak olarak pazarlanan su maymunlar\u0131, uyar\u0131lara ra\u011fmen internette ve i\u015fportada sat\u0131lmaya devam ediyor.,\u2018Poliakrilamid asit\u2019 i\u00e7eren nanoteknolojik \u00fcr\u00fcn suyla temas etti\u011finde b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn 400 kat\u0131na ula\u015f\u0131yor. \u015eeker san\u0131l\u0131p yutuldu\u011funda ise solunum yetmezli\u011fi, mide, ba\u011f\u0131rsak t\u0131kanmalar\u0131yla \u00f6l\u00fcmc\u00fcl risklere neden oluyor. Uzmanlara g\u00f6re, su maymunlar\u0131 zehirleme ve alerjik etkilere de neden olabilir.,Piyasada yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rmada oyuncak\u00e7\u0131lar\u0131n uyar\u0131lar\u0131 dikkate ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit ettik. Emin\u00f6n\u00fc ve AVM\u2019lerdeki oyuncak\u00e7\u0131lar\u0131 gezdi\u011fimizde, \u2018su maymunu\u2019 adl\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn art\u0131k raflarda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledik. Kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z, telefonla ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z oyuncak\u00e7\u0131lar da, \u00fcr\u00fcnlerin \u00e7ocuklar i\u00e7in tehlikeli oldu\u011funu, bu nedenle raftan indirildi\u011fini s\u00f6ylediler. ,Ancak b\u00fcy\u00fcyen su toplar\u0131n\u0131n internette al\u0131\u015fveri\u015f siteleri \u00fczerinden sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. \u0130nternette \u2018sevimli \u00fcr\u00fcnler\u2019 olarak pazarlanan \u00fcr\u00fcnlerin, Tahtakale\u2019deki baz\u0131 i\u015fporta tezgahlar\u0131nda da 10 liradan al\u0131c\u0131 buldu\u011funa \u015fahit olduk. \u0130\u015fportac\u0131lara su maymunlar\u0131n\u0131n \u00e7ocuklara sat\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fimizde ise \u00fcr\u00fcnlerin yutulmad\u0131\u011f\u0131 takdirde zarars\u0131z oldu\u011fu cevab\u0131n\u0131 ald\u0131k!,Su toplar\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar i\u00e7in \u00f6l\u00fcm riski ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunan Adli Bilimciler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Hamit Hanc\u0131, \u201cNanoteknolojik, poliakrilamid asit i\u00e7eren bu \u00fcr\u00fcnler, \u0131l\u0131k suyla temas edince normal b\u00fcy\u00fckl\u00fcklerinin 300, 400 kat\u0131na ula\u015f\u0131yor. Okullarda, arkada\u015flar\u0131na su veya ba\u015fka i\u00e7ecekler i\u00e7inde bu \u00fcr\u00fcnleri yutturmaya \u00e7al\u0131\u015fmak gibi \u015fakalar yap\u0131labiliyor. \u00c7ocuk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan risk olu\u015fturan bu \u00fcr\u00fcnler nefes borusuna ka\u00e7malar\u0131 durumunda t\u0131kanma, solunum yetmezli\u011fi, mide-ba\u011f\u0131rsak t\u0131kanmalar\u0131 ile \u00f6l\u00fcm riskine neden oluyor. Ayr\u0131ca \u00fcr\u00fcnlerin zehirleme ve alerjik etkisi de g\u00f6z ard\u0131 edilmemeli\u201d dedi.,Daha \u00f6nce Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Sanayi ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 T\u00fcketicinin ve Rekabetin Korunmas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan duyurularda, vatanda\u015flar\u0131n bu \u00fcr\u00fcnleri \u00e7ocuklar\u0131ndan uzak tutmalar\u0131 istenmi\u015f, \u00f6l\u00fcmc\u00fcl riske dikkat \u00e7ekilmi\u015fti.,Kimya M\u00fchendisleri Odas\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Dr.Ali U\u011furlu, Milliyet\u2019e yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu uyar\u0131larda bulundu: \u201cAvcunuzda s\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda par\u00e7alanan su maymununun as\u0131l ad\u0131 \u2018kristajel\u2019dir. Su ile temas\u0131nda 400 kata kadar b\u00fcy\u00fcyen bu \u00fcr\u00fcnler, nefes borusuna ka\u00e7mas\u0131 veya yutulmas\u0131 halinde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck riskleri beraberinde getirir. Suyun i\u00e7inde \u015fi\u015fti\u011fi i\u00e7in yutak borusunda s\u0131k\u0131\u015f\u0131p kalabilir veya midede \u015fi\u015ferek \u00e7o\u011falabilir. Hayati tehlikeye neden olabilece\u011fi i\u00e7in bu \u00fcr\u00fcnlerin her platformda kesinlikle yasaklanmas\u0131 gerekir.\u201d,Sanayi ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 T\u00fcketicinin ve Rekabetin Korunmas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan valiliklere konuyla ilgili genelgeler g\u00f6nderilmesine ra\u011fmen sat\u0131\u015flar\u0131n internetten devam etti\u011fine de\u011finen Dr. U\u011furlu \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cGenelgede \u2018Bu tip \u00fcr\u00fcnlerin oyuncak olmad\u0131\u011f\u0131, dekorasyon ama\u00e7l\u0131 oldu\u011fu bilgisinin ambalaja yaz\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi; sadece \u00e7i\u00e7ek\u00e7iler ve canl\u0131 bitki sat\u0131\u015f\u0131 yapan ma\u011fazalar taraf\u0131ndan sat\u0131labilece\u011fi; oyuncak ve hediyelik e\u015fya d\u00fckkanlar\u0131nda sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n engellenmesi; \u00fcr\u00fcn\u00fc satan firmalar\u0131n \u00fcr\u00fcnleri sat\u0131\u015ftan kald\u0131rmas\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131\u2019 y\u00f6n\u00fcndeki talimata ra\u011fmen yeterli piyasa denetiminin olmad\u0131\u011f\u0131 ortada. Bu tip malzemelerin \u00f6zellikle internette denetimsiz olarak sat\u0131lmas\u0131 yasaklanarak cayd\u0131r\u0131c\u0131 \u00f6nlemler al\u0131nmal\u0131.\u201d,