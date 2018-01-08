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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
-
'ABD, Suriye'deki sözde PKK devletini tanıyacak' iddiası
YAŞAM
-
Tam 1 yıl önce İstanbul bembeyazdı
SPOR
-
Süper Lig'de kâr eden tek takım Beşiktaş
YAŞAM
-
İhaleye girdi, başına gelmeyen kalmadı
SAĞLIK
-
ALO 182 neden aranmıyor? | Hastaneden Nasıl Randevu Alacağım?
YAŞAM
-
Botoks diye at dopingi satıyorlarmış!
DÜNYA
-
Juncker: 'Türkiye'nin AB'ye hemen üye olması mümkün değil'
DÜNYA
-
Alman Dışişleri Bakanı: Tank projesine onay vermeyeceğiz
GÜNDEM
-
Kadın doktora şiddet uygulayan kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM
-
Kuzey Irak'tan kaçan 5 terörist teslim oldu
GÜNDEM
-
Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar çıktı
EKONOMİ
-
Emekliye 241 lira zam
YAŞAM
-
Erciyes'e rekor ziyaretçi
EKONOMİ
-
Kral ortağı olan Türk müteahhitlik devi iflas etti
SPOR
-
17 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
EKONOMİ
-
Türkiye'nin en uzun cam terası için sözleşme imzalandı
YAŞAM
-
Evin penceresinden düştü
SPOR
-
Maicon için Inter'den teklif var
GÜNDEM
-
Adana'da FETÖ/PDY davasında karar
GÜNDEM
-
28 Şubat davası görülmeye başlandı
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Ramazan
Olup biteni gözyaşları ile izlediler!..
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http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534522.aspx
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