Olup bitenleri kanlı gömleği ile izledi

Bir baban\u0131n en ac\u0131 an\u0131, kimse onun yerinde olmak istemezdi...\r\n,Olup biteni kanl\u0131 g\u00f6mle\u011fi ile izledi...,.,Y\u00fcrek par\u00e7alayan haber Konya'dan geldi...\r\n,Olay, merkez Meram il\u00e7esi Karah\u00fcy\u00fck Mahallesi Akasma Sokak \u00fczerinde bulunan m\u00fcstakil evde meydana geldi.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re bir s\u00fcredir sokak \u00fczerinde bulunan ve hayvanc\u0131l\u0131k yapan evde \u00e7al\u0131\u015fan \u0130brahim El Muhammed hayvanlar i\u00e7in yem karmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Konya\u2019da babas\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6r\u00fcn arka k\u0131s\u0131m\u0131na tak\u0131lan saman makinesinin \u015faft\u0131na tak\u0131lan 4 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed Ali hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Bu s\u0131rada \u0130brahim El Muhammed\u2019in 4 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Muhammed Ali El Muhammed babas\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6rle \u015faft\u0131n aras\u0131na s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n,O\u011flunun s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden \u0130brahim El Muhammed makineyi durdurarak o\u011flunu kurtard\u0131.\r\n,Ya\u015fanan olay\u0131n ard\u0131ndan aile durumu polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk kontrollerinin ard\u0131ndan Muhammed Ali\u2019nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan polis ekipleri incelemelerde bulundu.\r\n,O\u011flunu kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015fan \u0130brahim El Muhammed kanl\u0131 g\u00f6mle\u011fiyle oturarak olup bitenleri izledi.\r\n,Muhammed Ali\u2019nin cans\u0131z bedeni incelemelerin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere hastane morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n