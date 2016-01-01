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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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İzmir'de MİT destekli operasyon: 10 gözaltı
EKONOMİ
-
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: Gençlerin ilk sigortalılıklarını başlatacağız
GÜNDEM
-
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
GÜNDEM
-
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
GÜNDEM
-
Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi
GÜNDEM
-
Ömer Çelik'ten Adil Öksüz açıklaması
DÜNYA
-
Gazze Şeridi'nde binlerce hastanın hayatı tehlikede
GÜNDEM
-
Osmangazi Köprüsü girişinde kaza: 2 ölü
GÜNDEM
-
Hadisli, resimli Bayram Mesajı, Cuma mesajı gönder | Fotoğraflı Ramazan Bayramı Mesajları 2018 (SMS WhatsApp)
GÜNDEM
-
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 8 DAEŞ'li yakalandı
DÜNYA
-
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması
GÜNDEM
-
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
GÜNDEM
-
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
YAŞAM
-
Sahte profesör Cüneyt Turan gözaltına alındı
DÜNYA
-
Fransız kamu şirketlerine 'tramvay hattı' tepkisi
DÜNYA
-
Antartika'da erime alarm seviyesinde
EKONOMİ
-
Altın fiyatları bugün ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
DÜNYA
-
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
DÜNYA
-
FKÖ'den AB ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı
DÜNYA
-
TSK'dan Münbiç açıklaması
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15 TEMMUZ
Ramazan
Ömer Çelik'ten Adil Öksüz açıklaması
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Hain 15 Temmuz darbe girişiminin karakutusu Adil Öksüz hakkında her gün yeni bir bilgi gün yüzüne çıkıyor.
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