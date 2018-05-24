Ömür Arpacı, 'Arka Sokaklar'a katılıyor

T\u00fcrker \u0130nano\u011flu\u2019nun yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi, y\u00f6netmenli\u011fini Orhan O\u011fuz\u2019un yapt\u0131\u011f\u0131, fenomen dizi 'Arka Sokaklar'a \u00d6m\u00fcr Arpac\u0131 da kat\u0131l\u0131yor.,\u00d6m\u00fcr Arpac\u0131, 'Arka Sokaklar'\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 'R\u0131za Baba'n\u0131n ekibine yeni kat\u0131lan 'Kaz\u0131m' karakterine hayat verecek.\r\n\r\n,Kaz\u0131m y\u0131llar \u00f6nce ailesine yapt\u0131\u011f\u0131 iyilik sebebiyle R\u0131za Baba\u2019ya hayranl\u0131k duymaktad\u0131r. Aslen Trabzonlu olan Kaz\u0131m, Manisa\u2019da iki su\u00e7lunun pe\u015finden ko\u015farken yolda ezilmek \u00fczere olan iki \u00e7ocu\u011fu kurtarm\u0131\u015ft\u0131r. \u00d6d\u00fcl olarak \u00e7ok istedi\u011fi R\u0131za Baba\u2019n\u0131n ekibine dahil olur.\r\n\r\n,'Arka Sokaklar' dizisi, yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 25 may\u0131s Cuma g\u00fcn\u00fc saat 20.00\u2019de Kanal D\u2019de ekrana gelecek.