On binlerce tonluk gemiler nasıl yüzüyor?

ABD'nin 350 metre uzunlu\u011fundaki dev u\u00e7ak gemisi USS Gerald Ford, Suriye'ye do\u011fru ilerliyor. \r\n,Ufac\u0131k bir ta\u015f bile denizin dibini boylarken d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 sava\u015f gemilerinden biri olan bu y\u00fczer kale on binlerce tonluk a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131na ra\u011fmen nas\u0131l batm\u0131yor hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcn\u00fcz m\u00fc?\r\n,\u00dcnl\u00fc Matematik\u00e7i Ar\u015fimet, bu sorunun cevab\u0131n\u0131 2250 y\u0131l \u00f6nce veriyor.\r\n,\u00dcstelik sorunun cevab\u0131 olduk\u00e7a basit: Suyun kald\u0131rma kuvveti... Peki nas\u0131l?\r\n,Buna g\u00f6re su, kendi yo\u011funlu\u011fundan daha az yo\u011funlu\u011fa sahip olan cisimleri, y\u00fczeyine do\u011fru itiyor. Yo\u011funluk farkl\u0131l\u0131klar\u0131ndan ortaya \u00e7\u0131kan itme kuvveti etkisiyle cisim y\u00fczmeye ba\u015fl\u0131yor. Cismin a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ile suyun uygulad\u0131\u011f\u0131 kald\u0131rma kuvveti birbirine e\u015fittir.\r\n,Cismin yo\u011funlu\u011fu, su ile ayn\u0131 yo\u011funlukta ise, cismin tamam\u0131 suyun i\u00e7ine batar ama dibe \u00e7\u00f6kmez, ask\u0131da kal\u0131r. Cismin a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ile suyun uygulad\u0131\u011f\u0131 kald\u0131rma kuvveti birbirine e\u015fittir.\r\n,Cismin yo\u011funlu\u011fu, sudan fazla ise, cisim dibe \u00e7\u00f6kene kadar batmaya devam eder. Burada cismin a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131, suyun uygulad\u0131\u011f\u0131 kald\u0131rma kuvvetinden b\u00fcy\u00fckt\u00fcr.\r\n,E\u011fer bir gemi su almaya ba\u015flarsa, havan\u0131n yerine ge\u00e7en su geminin toplam yo\u011funlu\u011funu artt\u0131racak ve bu sebeple gemi batmaya ba\u015flayacakt\u0131r.\r\n,Gemiler \u00e7ok a\u011f\u0131rd\u0131r ama yo\u011funluklar\u0131 suyun yo\u011funlu\u011fundan daha az olacak \u015fekilde tasarlan\u0131r. Gemiler geni\u015f yap\u0131lar\u0131 ve oyuk yap\u0131s\u0131 sebebiyle i\u00e7lerinde \u00e7ok fazla hava bar\u0131nd\u0131r\u0131rlar. Toplam yo\u011funluklar\u0131 b\u00fcy\u00fck oranda azal\u0131r ve b\u00f6ylece suyun yo\u011funlu\u011fundan daha az bir yo\u011funlu\u011fa sahip olur. Bu \u015fekilde gemiler su y\u00fczeyinde kalabilirler. \r\n,Gemilerin belirli bir y\u00fck ta\u015f\u0131ma kapasitesi vard\u0131r. Gemilere a\u015f\u0131r\u0131 y\u00fckleme yap\u0131l\u0131rsa, yo\u011funlu\u011fu artar ve dolay\u0131s\u0131yla gemi batar. Gemilerin alt k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fc farkl\u0131 bir renk ile boyan\u0131r. B\u00f6ylece geminin a\u015f\u0131r\u0131 y\u00fcklenip y\u00fcklenmedi\u011fi kolayca anla\u015f\u0131l\u0131r.\r\n,Bu resimde de tatl\u0131 su ile tuzlu suyun s\u0131cakta ve so\u011fuktaki yo\u011funluklar\u0131n\u0131 k\u0131yaslamaktad\u0131r. De\u011fi\u015fen yo\u011funluklar birlikte uygulanan kald\u0131rma kuvveti de\u011fi\u015fir.\r\n,ABD'nin 12,9 milyar dolara mal olan yeni u\u00e7ak gemisi USS Gerald Ford, 2009\u2019da in\u015fas\u0131na ba\u015flan\u0131lan u\u00e7ak gemisi tamamlanarak 2016 eyl\u00fcl ay\u0131nda donanmaya kat\u0131ld\u0131. \r\n,100 bin ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve yakla\u015f\u0131k 350 metre uzunlu\u011funda bulunan u\u00e7ak gemisi d\u00fcnyada bu g\u00fcne kadar \u00fcretilmi\u015f en pahal\u0131 sava\u015f gemisi olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yor.\r\n,U\u00e7ak gemisine 2006\u2019da \u00f6len ABD\u2019nin 38. Ba\u015fkan\u0131 Gerald Ford\u2019un ad\u0131 verildi. Ford\u2019un, ABD\u2019nin 2. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131\u2019ndaki Pearl Harbor hezimetinden sonra donanmaya kat\u0131larak, 9 y\u0131ld\u0131zl\u0131 Asya Pasifik G\u00f6rev Madalyas\u0131\u2019na lay\u0131k g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc biliniyor.\r\n,ABD\u2019nin in\u015fas\u0131na devam etti\u011fi u\u00e7ak gemisi USS John Kennedy\u2019nin ise 2020\u2019de donanmaya kat\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor. Donanman\u0131n \u00fcretim program\u0131nda bulunan bir di\u011fer u\u00e7ak gemisi USS Entreprise\u2019in ise 2018 y\u0131l\u0131nda in\u015faas\u0131na ba\u015flanaca\u011f\u0131 belirtilmi\u015fti.\r\n\r\n,ABD makamlar\u0131 donanman\u0131n gelecek 5 y\u0131l i\u00e7indeki \u00fcretim program\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken, Senato\u2019dan toplamda 38 yeni sava\u015f gemisinin in\u015faas\u0131 i\u00e7in 81 milyar dolarl\u0131k rekor b\u00fct\u00e7e talep etmi\u015fti.\r\n,\u00dcretim program\u0131n\u0131n amac\u0131n\u0131n, 2021 y\u0131l\u0131na kadar donanma envanterindeki gemi say\u0131s\u0131n\u0131 308\u2019e \u00e7\u0131kartmak oldu\u011funu aktar\u0131l\u0131yor.\r\n