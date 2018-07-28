On binlerce yıllık donmuş toprakta bulunan solucanlar yeniden canlandı

Rusya'da Sibirya'dan getirilen binlerce y\u0131ll\u0131k donmu\u015f toprak \u00f6rneklerinde rastlanan solucanlar yeniden canland\u0131.,Moskova'da Toprak Biliminin Fizyo-Kimya ve Biyolojik Sorunlar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fcne ait bir laboratuvarda, tarih \u00f6ncesi d\u00f6neme ait toprak \u00f6rnekleri \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada yakla\u015f\u0131k 300 donmu\u015f solucandan ikisi, toprak \u00e7\u00f6zd\u00fcr\u00fcl\u00fcnce yeniden canland\u0131. Solucanlardan birinin yakla\u015f\u0131k 32 bin, di\u011ferinin ise 42 bin y\u0131ld\u0131r donmu\u015f halde bulundu\u011fu san\u0131l\u0131yor.\r\n,Siberian Times'\u0131n internet sitesinde yer alan haberde, "solucanlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmeden sonra ya\u015fam belirtileri g\u00f6sterdi\u011fi, hareket etmeye ve yemeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131" belirtildi.\r\n,Haberde, "Buzul d\u00f6nemine ait bu canl\u0131lar\u0131n g\u00f6sterdi\u011fi adaptasyon mekanizmas\u0131n\u0131n, kriyobiyoloji ve astrobiyoloji gibi ilgili bilim dallar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli" oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n,Solucanlar\u0131n yeniden canlanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan mekanizman\u0131n incelenmesinin, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fam\u0131n var olabilece\u011fine ili\u015fkin teorilerin \u00e7o\u011funu de\u011fi\u015ftirebilece\u011fi ifade ediliyor.\r\n,K\u00fcresel \u0131s\u0131nma devam edip toprak \u00e7\u00f6z\u00fclmeye ba\u015flad\u0131k\u00e7a benzer canl\u0131lar\u0131n yeniden ya\u015fama d\u00f6nme ihtimalinin ortaya \u00e7\u0131kabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.