Onbinlerce çiftçiye müjdeli haber

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'nin 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131nda yer alan "Hazine'ye ait tar\u0131m arazilerinin \u00e7ift\u00e7ilere kiralanmas\u0131" konusunda d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131. ,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli'nin Ankara'da yap\u0131lan ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 d\u00fczenlemeye g\u00f6re Hazine'ye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tar\u0131m arazisi, ecrimisil (haks\u0131z i\u015fgal tazminat\u0131) bedelinin yar\u0131s\u0131 \u00fczerinden 10 y\u0131la kadar \u00e7ift\u00e7ilere kiralanacak.,Kiralama yap\u0131labilmesi i\u00e7in 31 Aral\u0131k 2017'den \u00f6nce bu arazilerin 3 y\u0131l s\u00fcreyle kullan\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor. \u00c7ift\u00e7iler, kiran\u0131n y\u00fczde 25'ini pe\u015fin, kalan\u0131n\u0131 iki taksitle \u00f6deyebilecek. Bunu ister hasat d\u00f6nemlerinde isterse de y\u0131lsonunda tek seferde \u00f6deyebilecek. \u00c7ift\u00e7iler ba\u015fvurular\u0131n\u0131, 19 Kas\u0131m 2018 tarihine kadar \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri b\u00fcnyesindeki Milli Emlak M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine yapacak. 218 bin \u00e7ift\u00e7inin yararlanaca\u011f\u0131 d\u00fczenleme ile s\u00f6zle\u015fmesiz kullan\u0131lan tar\u0131m arazileri kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f olacak. \u00c7ift\u00e7iler, kira bedelini \u00f6deyerek tar\u0131m arazilerini ekip bi\u00e7ecek. Kira s\u00fcresi sonunda \u00e7ift\u00e7iler isterlerse bu arazileri sat\u0131n alabilecek. Hazine ile kira s\u00f6zle\u015fmesi yaparak \u00c7it\u00e7i Kay\u0131t Sistemi'ne de giren \u00e7ift\u00e7i b\u00f6ylece devletin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 desteklerden de yararlanabilecek. \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, uygulaman\u0131n 218 bin \u00e7ift\u00e7iyi ve aileleriyle birlikte 1 milyon vatanda\u015f\u0131 ilgilendirdi\u011fini ifade etti. \u00c7ift\u00e7ilerin bir m\u00fclkiyet sahibi olma noktas\u0131nda bu arazileri kiralay\u0131p akabinde de bedeliyle sat\u0131n alabildiklerini belirten Kurum, kiralama yap\u0131labilmesi i\u00e7in 31 Aral\u0131k 2017'den \u00f6nce bu arazilerin 3 y\u0131l s\u00fcreyle kullan\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekti\u011fine dikkati \u00e7ekti. Kurum, bunun tespitinin bakanl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 illerdeki Milli Emlak M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri b\u00fcnyesinde yap\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekti\u011fini aktard\u0131.,Kira bedelinin nas\u0131l \u00f6denece\u011fine ili\u015fkin de detaylar\u0131 payla\u015fan Kurum, "Kiran\u0131n y\u00fczde 25'ini pe\u015fin, kalan\u0131n\u0131 iki taksitle \u00f6deyebilecek. Bunu ister hasat d\u00f6nemlerinde isterse de y\u0131lsonunda tek seferde \u00f6deyebilecek. Bir di\u011fer m\u00fcjdemiz ise kira s\u00fcresi sonunda \u00e7ift\u00e7ilerimize bu arazileri satabilece\u011fiz. 10 y\u0131l kiralayacaklar, kira s\u00fcresi sonunda \u00e7ift\u00e7ilerimiz isterlerse arzu ederlerse kira s\u00fcresini uzatabildi\u011fimiz gibi bu arazilerin do\u011frudan kendilerine sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fiz. Dolay\u0131s\u0131yla bir m\u00fclkiyete konu arsalar\u0131 olabilecek" dedi.,KURUM, araziyi alan ki\u015filerin bir s\u00fcre sonra \u00e7ift\u00e7ilik yapmak istemeyip araziyi ba\u015fka \u015fekilde kullan\u0131p kullanamayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin bir soru \u00fczerine "Tar\u0131m arazisinde bir imar plan\u0131 de\u011fi\u015fikli\u011fi genel anlamda olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece tar\u0131m arazisi olarak kullanmak zorunda. ,Al\u0131p bunu burada bir imar de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131p apartman yapmak i\u00e7in yapm\u0131yoruz. Biz bunu tar\u0131m\u0131 desteklemek ad\u0131na yap\u0131yoruz, dolay\u0131s\u0131yla tar\u0131m arazisi olarak kullan\u0131lacak" diye konu\u015ftu. Bakan Murat Kurum, ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131yla arazilerin fiilen kullan\u0131m\u0131n\u0131n devam etmesi ve s\u00f6z konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmamas\u0131 \u015fart\u0131 oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,TARIM ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, "Toplam 218 bin \u00e7ift\u00e7iye yakla\u015f\u0131k 125 milyon lira destek veriyoruz. \u00c7ift\u00e7imiz y\u00fczde 50 indirim ile ecrimisil \u00f6deyecek. Asl\u0131nda yap\u0131lan destekle kiras\u0131 da bedavaya gelmi\u015f olacak, bir taraftan da tar\u0131msal yat\u0131r\u0131mlar i\u00e7in \u00e7ift\u00e7inin cebinde paras\u0131 kalm\u0131\u015f olacak" dedi. Pakdemirli, toplam 3 milyar 400 milyon metrekarelik arazinin yakla\u015f\u0131k 100 bin hektar\u0131nda sulu tar\u0131m, 200 bin hektar\u0131nda kuru tar\u0131m ve 40 bin hektar\u0131nda da dikili ve \u00f6rt\u00fc alt\u0131 tar\u0131m\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekti. Bakan, bu arazilerin toplam tar\u0131m arazilerinin y\u00fczde 5'ine denk geldi\u011fine i\u015faret etti.,T\u00fcrkiye Ziraat Odalar\u0131 Birli\u011fi (TZOB) Genel Ba\u015fkan\u0131 \u015eem