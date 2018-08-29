Önce bıçakladı, sonra balkondan atıp üzerine saksı fırlattı

B\u00f6yle vah\u015fet g\u00f6r\u00fclmedi!,Ankara'da bir ki\u015fi, bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu kar\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6nce b\u0131\u00e7aklad\u0131, daha sonra ikinci kat\u0131n balkonundan a\u015fa\u011f\u0131ya att\u0131. G\u00f6z\u00fc d\u00f6nm\u00fc\u015f koca bununla da yetinmedi, kar\u0131s\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne saks\u0131 f\u0131rlatt\u0131.\r\n\r\n,\u015eoke eden korkun\u00e7 olay Ankara'da ya\u015fand\u0131...,Olay g\u00fcn\u00fc ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Fatih ve Sevim E. \u00e7iftinin en b\u00fcy\u00fck k\u0131zlar\u0131 E. E., olay g\u00fcn\u00fc babalar\u0131n\u0131n kendilerini arayarak s\u00fcrekli tehdit etti\u011fini, "Sizi \u00f6ld\u00fcrece\u011fim, b\u0131\u00e7aklayaca\u011f\u0131m" dedi\u011fini s\u00f6yledi. Bo\u015fanma s\u00fcrecinde anneannelerine s\u0131\u011f\u0131nd\u0131klar\u0131n\u0131 belirten E. E., \u015funlar\u0131 anlatt\u0131, "Balkon demirlerinden \u00e7\u0131karak ikinci kata ula\u015f\u0131yor ve anneme, bana ve karde\u015flerime b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131. Annemi boynunu b\u0131\u00e7akla kesti. Annem yerde kanlar i\u00e7inde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla bo\u011fu\u015ftuk. Daha sonradan anneme ula\u015f\u0131yor, balkondan at\u0131yor. Biz \u00e7ok engel olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ama bizi itti. \u0130lk ba\u015fta bacaklar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, annem bacaklar\u0131n\u0131 i\u00e7eri sokmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ok bo\u011fu\u015fma ya\u015fand\u0131. Annem d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra \u00fczerine saks\u0131 ve ne bulduysa att\u0131. Annemi att\u0131ktan sonra k\u0131z karde\u015flerimle a\u015fa\u011f\u0131ya indik ama hala \u00fczerine bir \u015feyler atmaya devam ediyordu."\r\n\r\n,.,Sevim E.'nin kald\u0131\u011f\u0131 apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan kar\u0131s\u0131na ula\u015fabilmek i\u00e7in birinci kattaki demir parmakl\u0131klar\u0131 kulland\u0131. Parmakl\u0131klardan t\u0131rmanarak eve giren Fatih E., burada kar\u0131s\u0131na sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. Kar\u0131s\u0131n\u0131 b\u0131\u00e7aklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015fan k\u0131zlar\u0131n\u0131 da darp etti. G\u00f6z\u00fc d\u00f6nm\u00fc\u015f koca, kanlar i\u00e7inde kalan kar\u0131s\u0131n\u0131 balkon a\u015fa\u011f\u0131ya f\u0131rlatt\u0131, bununla da yetinmedi, yerde yatan kar\u0131s\u0131n\u0131n \u00fczerine saks\u0131 f\u0131rlatt\u0131.\r\n,\u00d6nce b\u0131\u00e7aklad\u0131, sonra balkondan att\u0131! Yetmedi saks\u0131 f\u0131rlatt\u0131..., \u00c7ocuklar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, yaral\u0131 kad\u0131n\u0131 hastaneye kald\u0131rd\u0131. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Fatih E. ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n,Olay, 25 A\u011fustos 2018'de Kahramankazan il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131. \u0130ddiaya g\u00f6re, Fatih E., bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu kar\u0131s\u0131 Sevim E.'yi \u00f6l\u00fcmle tehdit etmeye ba\u015flad\u0131. Kocas\u0131n\u0131n tehditlerinden korkan Sevim E., 3 k\u0131z\u0131 ile birlikte annesinin evine s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Bir s\u00fcre daha kocas\u0131n\u0131n tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 A\u011fustos gecesinde annesinin evinde kocas\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131.\r\n\r\n,Babas\u0131n\u0131n kendisine ve karde\u015flerine de sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden E. E., babas\u0131n\u0131n kafas\u0131n\u0131 duvara vurdu\u011funu, parma\u011f\u0131n\u0131 kesti\u011fini s\u00f6yledi. Olaydan sonra babas\u0131n\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131, bir m\u00fcddet sonra da olayda kullan\u0131lan b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 almak i\u00e7in geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan E. E., babas\u0131 bulmadan \u00f6nce b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 polise teslim etti\u011fini belirtti. Babas\u0131n\u0131n serbest kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren E. E., "Annemin hayati tehlikesi var. \u015eu an yo\u011fun bak\u0131mda ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor. Ne benim, ne karde\u015fimin, ne de annemin hi\u00e7bir \u015fekilde can g\u00fcvenli\u011fi yok. Asla rahat yatam\u0131yoruz. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir travma bu. Ufac\u0131k bir ses olsun hemen korkuyla uyan\u0131yoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n