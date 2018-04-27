Önemli isimler milletvekilliği adaylığı için görevlerinden istifa etti
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24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekilli aday adayı olmak isteyen belediye başkanı ve bürokratlar peş peşe istifa ediyor. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Hatay’ın Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için görevlerinden ayrıldı. DİSK) Genel Başkanı Kani Beko da istifa ederek, CHP çatısı altında İzmir'den aday adayı oldu.