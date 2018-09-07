Onlara bir de şimdi bakın

1990`l\u0131 y\u0131llarda Show TV`de hafta sonu ana haber b\u00fcltenlerini sunan Hamit \u00d6zsara\u00e7`\u0131n son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,62 ya\u015f\u0131ndaki Hamit \u00d6zsara\u00e7, 1980`de TRT`de spikerlik yapm\u0131\u015f 1990`da G\u00fclg\u00fcn Feyman ile birlikte Star TV`ye ge\u00e7mi\u015fti.\r\n,Hamit \u00d6zsara\u00e7 \u015fimdi ise Ba\u015fken \u0130leti\u015fim Akademisi`nde seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131 olarak mesle\u011fine devam etmektedir.\r\n,\u0130\u015fte son hali.\r\n,.,90`lar\u0131n pop\u00fcler sanat\u00e7\u0131s\u0131 Mansur Ark \u015fu s\u0131ralar s\u0131k\u00e7a arat\u0131lan isimlerden biri oldu.\r\n,Bunun sebebi ise Cem Y\u0131lmaz, Mansur Ark`\u0131n `Maalesef` adl\u0131 \u015fark\u0131s\u0131yla dans eden o\u011flu Kemal`in videosunu payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu payla\u015f\u0131m\u0131n ard\u0131ndan takip\u00e7ileri Mansur Ark \u015fimdi ne yap\u0131yor? sorular\u0131n\u0131 sordu.\r\n,52 ya\u015f\u0131ndaki Afrika k\u00f6kenli \u015fark\u0131c\u0131 Mansur Ark, 2012 y\u0131l\u0131nda Yanay\u0131m Yanay\u0131m adl\u0131 \u015fark\u0131s\u0131yla m\u00fczik listelerinde bir numaradayd\u0131.\r\n,Mansur Ark, \u015fu s\u0131ralar Grup Vitamin ile turnelere \u00e7\u0131k\u0131yor. Instagram hesab\u0131ndan bolca payla\u015f\u0131m yapan Mansur Ark, takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan g\u00fczel yorumlar al\u0131yor.\r\n,\u0130\u015fte Esra Ceyhan`\u0131n son hali...\r\n,Bir zamanlar\u0131n aranan sunucusu Esra Ceyhan\u2019\u0131n ba\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 fazla kilolarla dertte. ,K\u0131z\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131ndaki halini g\u00f6renler Esra Ceyhan\u2019\u0131 tan\u0131makta zorluk \u00e7ekti.\r\n,Ceyhan, \u015fu s\u0131ralar Cey Yap\u0131m isimli \u015firketini y\u00f6netiyor.\r\n,Ceyhan\u2019\u0131 son foto\u011fraflar\u0131nda kimse tan\u0131yamad\u0131\u2026\r\n