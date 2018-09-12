Onlarca lira artış 1 kuruşluk indirim

CANAN ERASLAN - Dövizdeki artışı fırsata çevirmek için ürün etiketleriyle oynayanlar peş peşe deşifre edilip tüketicinin boykotuyla karşılaşınca paniğe kapıldı. Şimdi bazı markalar fiyatlarını indirmeye başladı. Bazıları yaptıkları zammın yarısını geri alırken, bazıları da fiyatı aynı tutup “3 alana 2 fiyatına” gibi yöntemler uyguluyor. Hafta sonu ya da hafta başı kampanyaları adı altında çeşitli indirimler de var. Zam furyasının hemen başında paket gramajını düşürüp, üzerine bir de zam yapan bir marka, geçtiğimiz günlerde son zammı geri alarak yeni fiyatı paket üzerine basma yoluyla hatasından döndüğünü göstermeye çalışmıştı.