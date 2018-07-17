Onları bu halleri ile tanıyabildiniz mi? Hepsi aynı anda bakın ne yaptı...

Hepsi ayn\u0131 anda bak\u0131n ne yapt\u0131...,Kedicikler sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcne plastik kelep\u00e7eyle getirildi. Kad\u0131nlardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n, kelep\u00e7eli ellerini yukar\u0131 kald\u0131rarak kameralara poz verdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Adnan Oktar grubuna y\u00f6nelik yap\u0131lan operasyonlarda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerin sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc devam ediyor.,G\u00f6zalt\u0131ndaki kad\u0131nlardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n, kelep\u00e7eli ellerini yukar\u0131 kald\u0131rarak kameralara poz verdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,\u015e\u00fcpheliler sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan \u00c7evik Kuvvet otob\u00fcslerine bindirilerek, \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn Vatan Caddesi'ndeki yerle\u015fkesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Kedicikler sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcne plastik kelep\u00e7eyle getirildi. \r\n,Operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve \u2018kedicik\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan 5 kad\u0131n \u015f\u00fcpheli, sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilmek \u00fczere Bayrampa\u015fa Devlet Hastanesine getirildi. \r\n,Foto\u011fraflardaki kad\u0131nlara dikkatli bak\u0131n!,Onlar\u0131 bu halleri ile tan\u0131yabildiniz mi? ,Adnan Oktar grubu operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve \u2018kedicik\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan 5 kad\u0131n \u015f\u00fcpheli sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi.