Onların gözü de MHP’nin teklifinde

EBRU KARATOSUN - MHP`nin Meclis`e sundu\u011fu af teklifinin yasala\u015fmas\u0131 durumunda bir\u00e7ok ilgin\u00e7 isim d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kacak veya hapse girmeyecek...\r\n,MHP\u2019nin \u00f6nceki g\u00fcn TBMM\u2019ye sundu\u011fu belli su\u00e7larda ceza indirim teklifi kamuoyunda tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Teklif, 19 May\u0131s 2018 \u00f6ncesindeki su\u00e7lar\u0131 kaps\u0131yor. 19 May\u0131s\u2019a kadar olan su\u00e7larda, 5 y\u0131l \u015fartl\u0131 indirim olaca\u011f\u0131 bildirilen teklifin yasala\u015fmas\u0131 halinde 162 bin 989 h\u00fck\u00fcml\u00fc faydalanabilecek.\r\n,S\u00f6z konusu tekliften yararlanacak isimler de dikkat \u00e7ekti. Uzun s\u00fcredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin \u00c7ak\u0131c\u0131 teklifin yasala\u015fmas\u0131 halinde yatt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda cezaevinden \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Yeralt\u0131 d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc ismi D\u00fcndar K\u0131l\u0131\u00e7`\u0131n torunu ve \u00c7ak\u0131c\u0131`n\u0131n ise \u00fcvey o\u011flu olan Onur \u00d6zbizerdik, sevgilisi M.\u00c7.`yi d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada 7,5 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Buna g\u00f6re, kanun teklifinin yasala\u015fmas\u0131 durumunda \u00d6zbizerdik\u2019in cezas\u0131nda 5 y\u0131l indirim yap\u0131lacak. \u00d6zbizerdik\u2019in ayn\u0131 kanun kapsam\u0131nda \u201cmahkumlar cezas\u0131n\u0131n son 1 y\u0131l\u0131n\u0131 denetimli serbestlik kapsam\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da ge\u00e7irir\u201d h\u00fckm\u00fcyle birlikte 1 y\u0131l daha cezaevinde kald\u0131ktan sonra tahliye edilecek.\r\n,T\u00fcrkiye ve Rusya`da ayr\u0131 su\u00e7lardan yarg\u0131lanan \u00c7erkez Cengiz lakab\u0131yla bilinen Cengiz \u015e\u0131klaro\u011flu, T\u00fcrkiye\u2019de Suriye\u2019deki T\u00fcrkmenlere yard\u0131m etmesi i\u00e7in baz\u0131 i\u015fadamlar\u0131na zorla senet imzalatt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle 10 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Kanun teklifinin yasala\u015fmas\u0131 durumunda, \u015e\u0131klaro\u011flu da cezaevinden tahliye oluyor.\r\n,Daha \u00f6nce trafik kazas\u0131nda bir polisin \u015fehit etmekten \u201ctaksirle bir ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne ve bir ki\u015finin yaralanmas\u0131na neden olmak" su\u00e7undan hapis yatan y\u00f6netmen Sinan \u00c7etin\u2019in o\u011flu R\u00fczgar \u00c7etin, 2011 y\u0131l\u0131nda bir barda kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kavga nedeniyle \u201ckasten yaralama\u201d su\u00e7undan 1 y\u0131l 8 ay hapis cezas\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. Ceza indirimi teklifi yasala\u015f\u0131rsa, R\u00fczgar \u00c7etin de bundan yararlanacak...\r\n,Ceza indirim teklifinden telefon doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131 da faydalanacak. Telefonla vatanda\u015f\u0131 arayarak \u201cBen polisim. Kimli\u011finiz PKK ve FET\u00d6 gibi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin eline ge\u00e7ti\u201d diyerek para koparan ve bu nedenle hapis cezas\u0131 alan bir\u00e7ok ki\u015fi, teklifin yasala\u015fmas\u0131 durumunda serbest kalabilecek.\r\n,Adana`da kendisini doktor olarak tan\u0131tarak, aralar\u0131nda hem\u015fire Merve K.\u2019nin de bulundu\u011fu 4 ki\u015fiye dudak dolgusu yapan ve h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f 5 y\u0131l 3 ay hapis cezas\u0131 bulunan Soner G. de s\u00f6z konusu tekliften yararlan\u0131yor. \u0130stanbul`da \u015fort giydi\u011fi i\u00e7in otob\u00fcste hem\u015fire Ay\u015feg\u00fcl Terzi`ye tekme att\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle 3 y\u0131l 10 ay hapse \u00e7arpt\u0131r\u0131lan Abdullah \u00c7ak\u0131ro\u011flu da teklifin yasala\u015fmas\u0131 durumunda serbest kalacak.\r\n,Kanun teklifinden "uyu\u015fturucu madde ticareti yapmak" su\u00e7undan 4`er y\u0131l 2`\u015fer ay hapis cezas\u0131 alan oyuncular \u00c7a\u011fatay Ulusoy ile Gizem Karaca,\r\n,yine 6 y\u0131l 3 ay hapse \u00e7arpt\u0131r\u0131lan Cenk Eren yararlanacak.\r\n,\u2018Uyu\u015fturucu madde \u00fcretimi ve sat\u0131\u015f\u0131\u2019 su\u00e7undan 11 y\u0131l 8 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdo\u011fan\u2019da bu tekliften yararlanacak isimler aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n,Alkoll\u00fc kulland\u0131\u011f\u0131 arac\u0131yla \u00fc\u00e7 ki\u015filik ailenin i\u00e7inde bulundu\u011fu araca \u00e7arparak \u00f6l\u00fcmlerine neden olan yazar Emrah Serbes teklif yasala\u015fmas\u0131 durumunda 7 y\u0131ll\u0131k cezas\u0131ndan 5 y\u0131l indirime gidilecek. Cezas\u0131 2 y\u0131la d\u00fc\u015fecek olan Serbes\u2019in, yine ayn\u0131 kanun teklifindeki \u201cmahkumlar cezas\u0131n\u0131n son 1 y\u0131l\u0131n\u0131 denetimli serbestlik kapsam\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da ge\u00e7irir\u201d h\u00fckm\u00fc nedeniyle 1 y\u0131l daha cezaevinde kald\u0131ktan sonra tahliye edilecek.\r\n