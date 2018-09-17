Önlüğü giydi, Müslüman kadınlarla dolma yaptı!

Onu g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131!,Kollar\u0131n\u0131 s\u0131vad\u0131, \u00f6nl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc takt\u0131 M\u00fcsl\u00fcman kad\u0131nlarla yemek yapt\u0131....,Foto\u011fraflarda \u00f6nl\u00fc\u011f\u00fc giyen Meghan, ev kad\u0131nlar\u0131yla birlikte bize de olduk\u00e7a tan\u0131d\u0131k gelen yemekleri yapt\u0131. ,\u0130ngiltere D\u00fc\u015fesi'nden gavurda\u011f salatas\u0131 ve dolma...,Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex D\u00fc\u015fesi olan Meghan Markle\u2019\u0131n yeni foto\u011fraflar\u0131 kamuoyuyla payla\u015f\u0131ld\u0131., Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre isimli kurulu\u015fu ziyaret eden Meghan, burada kad\u0131nlarla birlikte yemek yapt\u0131.\r\n\r\n,\u00d6nl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc giydikten sonra kollar\u0131 s\u0131vayan Meghan, dolma, biber k\u0131zartmas\u0131 ve gavurda\u011f\u0131 salatas\u0131 gibi yemeklerde yard\u0131mc\u0131 oldu.\r\n\r\n,Kraliyet ailesinin yeni \u00fcyesi Meghan Markle'\u0131n ziyaret etti\u011fi M\u00fcsl\u00fcman derne\u011finden foto\u011fraflar yay\u0131nland\u0131. ,Kurulu\u015fun piyasaya s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc "Toghether: Our Community Cookbook" isimli kitab\u0131n \u00f6ns\u00f6z\u00fcn\u00fc de yazan Markle, Orta Do\u011fu, Kuzey Afrika ve Do\u011fu Akdeniz mutfa\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.,Meghan'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 yemekler aras\u0131nda gavurda\u011f\u0131 salatas\u0131 ve dolma da yer al\u0131yor.\r\n