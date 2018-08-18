Onu bu halde bulanlar şoke oldu..

Olay, Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kabaktepe Mahallesi yak\u0131n\u0131nda meydana geldi. ,\u0130nceleme sonucu Volkan K.\u2019nin v\u00fccuduna uyu\u015fturucu madde enjekte ederek \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Polis ekipleri olay \u00e7evresinde inceleme yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Volkan K.\u2019nin yak\u0131nlar\u0131 gelerek olay yerinde sinir krizi ge\u00e7irdi. Volkan K.\u2019nin cesedi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Adana Adli T\u0131p Kurumu Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Sabah saatlerinde belirtilen adrese gelen polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede isminin Volkan K. (28) oldu\u011funu belirledi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7ukurova \u00dcniversitesi\u2019ne ait Ziraat Fak\u00fcltesi Ara\u015ft\u0131rma Uygulama \u00c7iftli\u011fi zeytin bah\u00e7esinde sabah devriye yapan tarla bek\u00e7ileri, yerde yatan bir \u015fah\u0131s fark etti. ,\u015eahs\u0131n yan\u0131na yakla\u015fan bek\u00e7i, yerde hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc ve seslendi\u011finde cevap alamamas\u0131 sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi. ,Onu bu halde bulanlar \u015foke oldu..,.