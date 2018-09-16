Onu gördüğünüz yerde hemen polisi arayın

Avusturya\u2019da ailesiyle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinden "T\u00fcrkiye\u2019ye tatile gidece\u011fim. Tatil sonras\u0131 da Almanya\u2019ya yerle\u015fece\u011fim" diyerek \u00e7\u0131kan 21 ya\u015f\u0131ndaki Hac\u0131 Bayram Bozdo\u011fan\u2019dan, 8 ayd\u0131r haber al\u0131nam\u0131yor.,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131 aramak i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye gelen ac\u0131l\u0131 aile o\u011flundan gelecek bir haberi bekliyor.,Avusturya'daki evinden "T\u00fcrkiye'ye tatile gidece\u011fim. Tatil sonras\u0131 da Almanya\u2019ya yerle\u015fece\u011fim" diyerek \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra en son Mersin'de g\u00f6r\u00fclen Hac\u0131 Bayram Bozdo\u011fan \u2018dan yakla\u015f\u0131k 8 ayd\u0131r haber al\u0131nam\u0131yor. Baba Kadir Bozdo\u011fan ve anne Elif Bozdo\u011fan aylard\u0131r bir haber alamad\u0131klar\u0131 \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 aramak i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye geldi.,21 ya\u015f\u0131ndaki Hac\u0131 Bayram Bozdo\u011fan, ge\u00e7en y\u0131l 15 Eyl\u00fcl\u2019de ailesiyle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinden T\u00fcrkiye'ye tatile gelmek i\u00e7in ayr\u0131ld\u0131. Bozdo\u011fan, bir s\u00fcre sonra telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ailesine Almanya\u2019ya yerle\u015fip orada hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Ailesiyle en son 29 Ocak\u2019ta g\u00f6r\u00fc\u015fen Bozdo\u011fan, Almanya\u2019da oldu\u011funu ve mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi. O g\u00fcnden sonra anne ve babas\u0131 Bozdo\u011fan\u2019dan bir daha haber alamad\u0131. G\u00fcnlerce o\u011fullar\u0131n\u0131n kendisini aramas\u0131n\u0131 bekleyen Kahramanmara\u015fl\u0131 gurbet\u00e7i aile, ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 sonucunda o\u011fullar\u0131n\u0131n Almanya\u2019da olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi ve bunun \u00fczerine T\u00fcrkiye\u2019ye gelerek o\u011fullar\u0131n\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in adeta iz s\u00fcren g\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 aile, Hac\u0131 Bayram Bozdo\u011fan i\u00e7in kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu. Aile daha sonra o\u011fullar\u0131n\u0131n en son kald\u0131\u011f\u0131 Mersin\u2019e gelerek burada aramalar\u0131na devam etti. \u00c7abalar\u0131 sonu\u00e7suz kalan aile, bir kez daha hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.,O\u011flunun bulunmas\u0131 i\u00e7in devlet b\u00fcy\u00fcklerinden yard\u0131m isteyen baba Kadir Bozdo\u011fan, "O\u011flum 9\u2019uncu ay 2017 y\u0131l\u0131nda evden ayr\u0131ld\u0131. Ben T\u00fcrkiye\u2019ye gidece\u011fim ve ard\u0131ndan Almanya\u2019ya yerle\u015fip, hayat\u0131m\u0131 orada s\u00fcrd\u00fcrece\u011fim dedi. Bizden onay al\u0131p \u00e7\u0131kt\u0131. Ama onay vermesek de kanunlar m\u00fcsaade etti\u011fi i\u00e7in ayr\u0131labilirdi. En son Mersin\u2019de bir otelde kalm\u0131\u015f. Devlet b\u00fcy\u00fcklerimize \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131yorum. Ba\u015fkan\u0131m\u0131za ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131za sesleniyorum. Ba\u015fkan\u0131m\u0131z bizim de\u011fil b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n ba\u015fkan\u0131. Emniyetin bu i\u015fi \u00e7\u00f6zece\u011fine \u00e7ok inan\u0131yorum. Bizim bu i\u015fi \u00e7\u00f6zme imkan\u0131m\u0131z kalmad\u0131. \u0130\u015fimi g\u00fcc\u00fcm\u00fc b\u0131rak\u0131p o\u011flumu aramaya geldim. Sa\u011f oldu\u011fu haberini almak istiyorum. Onu al\u0131p gidecek de\u011filim. Kanunlar onu aramama izin vermiyor. Bu da bize s\u0131k\u0131nt\u0131 yap\u0131yor. Devletimiz bize bir haber versin" dedi.,O\u011flunun zararl\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmediklerini s\u00f6yleyen Bozdo\u011fan, "7 bin euro paras\u0131 vard\u0131 yan\u0131nda paras\u0131 bitince mi ba\u015f\u0131na bir \u015fey geldi bilmiyoruz. Zararl\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 var m\u0131 bilmiyoruz. Otelde alkol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131yorum. \u0130stanbul\u2019da bekliyorum bir yerden haber almak i\u00e7in. O\u011flumdan en son konu\u015ftu\u011fumuzda o\u011flum \u00e7ok dost canl\u0131s\u0131 konu\u015ftu bizimle. Benim o\u011flum ya\u015f\u0131yorsa kanunen arama hakk\u0131m yok ama onun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek istiyorum babas\u0131 olarak. Bu olay duyulacakt\u0131r. Biz sevindik o\u011fluma Almanya iyi gelmi\u015f diye. Evden ayr\u0131l\u0131rken biraz psikolojik rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 var gibiydi. O\u011flum en k\u0131sa zamanda g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz deyip kapatt\u0131k telefonu. Biz Almanya\u2019da oldu\u011funu biliyorduk. Ama T\u00fcrkiye\u2019den \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim. O\u011flumu duyan g\u00f6ren varsa b\u00fct\u00e7emiz m\u00fcsaade etti\u011fince onlara yard\u0131m edece\u011fiz. Sa\u011f oldu\u011funu g\u00f6steren bir foto\u011fraf istiyoruz" ifadelerini kulland\u0131.,G\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 anne Elif Bozdo\u011fan ise, "O\u011flumu 1 y\u0131ld\u0131r g\u00f6rm\u00fcyorum, hasretiyle yan\u0131yorum. D\u00f6ns\u00fcn evine. Allah a\u015fk\u0131na g\u00f6ren varsa haber versin. Konu\u015fam\u0131yorum bir sene oldu. Hayat\u0131ndan endi\u015fe ediyorum. Bize \u00e7ok d\u00fc\u015fk\u00fcnd\u00fc. Biz \u00e7ok birbirine ba\u011fl\u0131 bir aileydik. Peri\u015fan haldeyiz. Sizlerden yard\u0131m bekliyoruz. \u00d6ld\u00fck biz, \u00f6ld\u00fck" diye konu\u015ftu.