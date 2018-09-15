Onur Akay duyurdu! Ünlü isim hayatını kaybetti...

Magazin camias\u0131nda \u2018Felaket Tellal\u0131\u2019 lakab\u0131 ile \u00fcn yapan ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, senarist ve sinema ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Deniz Yay\u0131n\u2019\u0131n vefat etti\u011fini duyurdu.,Maalesef ameliyat masas\u0131nda d\u00fcn 18:00 saatlerinde vefat etti. Cenazesi bug\u00fcn 15 Eyl\u00fcl Cumartesi g\u00fcn\u00fc, Bursa Karacabey Ulu Camii\u2019den, ikindi namaz\u0131nda kald\u0131r\u0131lacak ve Karacabey Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda defnedilecektir. ,Program\u0131na Nebahat \u00c7ehre\u2019den Ahu Tu\u011fba\u2019ya, Zeki Alasya\u2019dan Fikret Hakan\u2019a kadar \u00e7ok say\u0131da unutulmaz isimleri konuk etmi\u015fti. ,Senaryosunu yazd\u0131\u011f\u0131, \u2018Filmin Ya\u015f\u0131 Yok - Vurun Kahpeye 4\u2019 isimli filmi ile 47. Uluslararas\u0131 Alt\u0131n Portakal Film Festivali\u2019nde \u00f6d\u00fcl kazanan Deniz Yay\u0131n, \u00e7ok say\u0131da filmin senaryosuna katk\u0131da bulunmu\u015f ve Ye\u015fil\u00e7am\u2019la ilgili programlar sunmu\u015ftu.,Bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda Yay\u0131n\u2019\u0131n \u00f6l\u00fcm sebebini ve cenaze bilgilerini yazan Akay, \u201cSinemat\u00fcrk kanal\u0131nda haz\u0131rlay\u0131p sundu\u011fu \u2018Deniz Yay\u0131n ile Ye\u015fil\u00e7am Denizi\u2019 program\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcnl\u00fc senarist Deniz Yay\u0131n, aniden yakaland\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131k nedeni ile d\u00fcn ameliyata al\u0131nd\u0131. ,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, 1 Nisan 1958 Bursa do\u011fumlu olan ve 2003'ten bu yana sinema ile u\u011fra\u015fan \u00fcnl\u00fc senarist Deniz Yay\u0131n'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.,Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun in\u015fallah.\u201d ifadelerini kulland\u0131.