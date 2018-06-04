ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketine göre adayların oy oranları

Se\u00e7imlere k\u0131sa bir s\u00fcre kala adaylar hakk\u0131ndaki oy tahminleri gelmeye devam ediyor...,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti tarihinin halk taraf\u0131ndan se\u00e7ilen ilk Cumhurba\u015fkan\u0131 olan Recep Tayyip Erdo\u011fan, milletin se\u00e7imiyle bu g\u00f6reve devam etmeye \u00e7ok yak\u0131n.,Se\u00e7imlere 19 g\u00fcn kala yay\u0131nlanan anketlerde, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 50'nin \u00fczerinde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Deneyimli ara\u015ft\u0131rma \u015firketi ORC, kamuoyunun nabz\u0131n\u0131 tuttu.,Temel Karamollao\u011flu: 2,1,Do\u011fu Perin\u00e7ek: 0,5,Selahattin Demirta\u015f: 8,7,Meral Ak\u015fener: 11,5,Muharrem \u0130nce: 23,8,Recep Tayyip Erdo\u011fan: 53,4,Se\u00e7imlere 19 g\u00fcn kala yay\u0131nlanan anketin sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re; adaylar \u015fu oy oranlar\u0131nda: