Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü

Ordu'dan ac\u0131 haber! 3 \u00f6l\u00fc...,Alevler k\u0131sa s\u00fcrede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. ,Akku\u015f \u0130l\u00e7esi Ortab\u00f6lme Mahallesi'nde bug\u00fcn saat 04.00 s\u0131ralar\u0131nda Sabri G\u00fcne\u015f'e ait ah\u015fap evde hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Gelen itfaiye ekiplerinin uzun u\u011fra\u015flar\u0131 sonucu yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. ,Yang\u0131nda alevlerin aras\u0131ndan \u00e7\u0131kmay\u0131 ba\u015faramayan Sabri G\u00fcne\u015f, o\u011flu Hasan ve gelini Zahide G\u00fcne\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. \r\n,Evin k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeninin belirlenmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Ordu'nun Akku\u015f il\u00e7esinde bir ah\u015fap evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda, Sabri G\u00fcne\u015f (68) ile o\u011flu Hasan (53) ve gelini Zahide G\u00fcne\u015f (59) ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n,.