Ordu'nun ardından Rize'yi de sel vurdu

Heyelanl\u0131 b\u00f6lgelerde mahsur kalanlar ekipler taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,Sel ve heyelan sonucu riskli b\u00f6lgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yard\u0131m istedi. ,Rize'de gece \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f etkili oldu, Pazar, Arde\u015fen, \u00c7aml\u0131hem\u015fin ve F\u0131nd\u0131kl\u0131 il\u00e7elerindeki sel ve heyelanlar meydana geldi. ,Ordu'nun ard\u0131ndan Rize'de sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan sel ya\u015fand\u0131. ,\u0130\u015fte sel ve heyelan felaketini ya\u015fayan b\u00f6lgeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler;,Karayollar\u0131 ekipleri kapal\u0131 karayolunu ula\u015f\u0131ma a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Arde\u015fen-\u00c7aml\u0131hem\u015fin -Karayolu heyelan sonucu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131, baz\u0131 ev ve i\u015f yerlerinin zemin ve bodrum katlar\u0131n\u0131 su bast\u0131, 2 ev tedbir amac\u0131yla bo\u015falt\u0131ld\u0131, 15 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,Bu defa felaketin adresi Rize'ydi.,Pazar il\u00e7esi Irmak k\u00f6y\u00fcnde heyelanda mahsur kalan 2 ki\u015fi 2 saat sonra kendi imkanlar\u0131 ile kurtuldu. ,\u00c7aml\u0131hem\u015fin-Arde\u015fen Karayolu Akkaya k\u00f6y\u00fc mevkiinde heyelan sonucu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. ,Arde\u015fen il\u00e7esi Serindere k\u00f6y\u00fcnde heyelan sonucu baz\u0131 evlerin zemin ve bodrum katlar\u0131 sular alt\u0131nda kald\u0131, k\u00f6yde 2 evde heyelan riskine kar\u015f\u0131 tedbir amac\u0131yla bo\u015falt\u0131ld\u0131. ,B\u00f6lgede 15 k\u00f6y yolu da heyelan sonucu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.\r\n\r\n,Arde\u015fen il\u00e7esinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yard\u0131m\u0131yla kurtar\u0131larak g\u00fcvenli b\u00f6lgeye tahliye edildi.\r\n\r\n,Rize'de gece etkili olan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar sel ve heyelanlara neden oldu.