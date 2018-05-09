Ordu’nun tepelerine dolu yağdı

Ordu\u2019nun y\u00fcksek kesimlerinde etkili olan dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131, etraf\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Ordu\u2019nun G\u00f6lk\u00f6y il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda \u00f6\u011flen saatlerinde aniden bast\u0131ran dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kara yolu ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7evreyi beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,Doluya yakalanan vatanda\u015flar, f\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u011fan dolu kar\u015f\u0131s\u0131nda ne yapacaklar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. ,Ya\u011f\u0131\u015f\u0131n kesilmesinin ard\u0131ndan ise beyaza b\u00fcr\u00fcnen do\u011fan\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131. \r\n\r\n,\u00d6te yandan, Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn resmi internet sitesindeki de\u011ferlere g\u00f6re, Ordu genelinde Pazar g\u00fcn\u00fcne kadar ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. ,Vatanda\u015flar, \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k i\u00e7erisinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 do\u011fa olay\u0131n\u0131 cep telefonu ile kaydetmeyi ihmal etmedi.