Org. Akar'dan Yunan'ı titreten mesaj

Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Akar, ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131 ve son geli\u015fmelere ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n,Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Hul\u00fbsi Akar, ter\u00f6rle m\u00fccadele ile ilgili olarak, "Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son ter\u00f6risti etkisiz h\u00e2le getirerek bu i\u015fi bitirmek." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Akar, "FET\u00d6 \u00fcyelerinden temizlendik\u00e7e g\u00fc\u00e7lendi\u011fimizi g\u00f6r\u00fcyoruz. TSK, bundan \u00f6nceki d\u00f6nemden \u00e7ok daha fazla g\u00f6revi ba\u015far\u0131yla yerine getirdi." dedi.\r\n,"Akdeniz'de, Ege'de bir g\u00f6rev olursa, vatan\u0131m\u0131z, milletimiz i\u00e7in g\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc k\u0131rpmadan yerine getiririz." diyen Akar, "Kimsenin yanl\u0131\u015f hesap yapmamas\u0131 laz\u0131m." \u015feklinde konu\u015ftu.