Orgeneral Akar'dan PKK'yı titreten açıklama

Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Hul\u00fbsi Akar, "Azimle, kararl\u0131l\u0131kla t\u00fcm ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin, t\u00fcm ter\u00f6ristlerin \u00fczerine gitmek suretiyle bunlar\u0131n sonunu getirmekte kararl\u0131y\u0131z" dedi.\r\n,Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Akar, Irak'\u0131n kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Ava\u015fin-Basyan'a y\u00f6nelik hava harek\u00e2tlar\u0131n\u0131 Birle\u015ftirilmi\u015f Harek\u00e2t Merkezinden takip etti.\r\n,TSK'n\u0131n anayasa \u00e7er\u00e7evesinde ve yasalar do\u011frultusunda milletin emrinde ve daima g\u00f6revinin ba\u015f\u0131nda oldu\u011funu ifade eden Akar, "Bu sefer, bu d\u00f6nemde biz azimle, kararl\u0131l\u0131kla t\u00fcm ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin, t\u00fcm ter\u00f6ristlerin \u00fczerine gitmek suretiyle bunlar\u0131n sonunu getirmekte kararl\u0131y\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Akar, "\u00dclkemize y\u00f6nelik her t\u00fcrl\u00fc tehdit ve tehlikeye kar\u015f\u0131 faaliyetlerimizi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. Bundan d\u00f6n\u00fc\u015f yok\u201d dedi.\r\n