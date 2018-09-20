Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı | Orhan Gencebay neden hastaneye kaldırıldı?

Orhan Gencebay, Okmeydan\u0131'ndaki bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,39 derece ate\u015fle Okmeydan\u0131'ndaki bir hastaneye getirilen Orhan Gencebay'\u0131n ate\u015fi kontrol alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. \r\n,Orhan Gencebay'\u0131n tedavisi, acilde devam ediyor. \r\n,4 A\u011fustos 1944 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen usta sanat\u00e7\u0131 Orhan Gencebay, m\u00fczi\u011fe 6 ya\u015f\u0131nda Rus konservatuvar\u0131 mezunu ve aslen K\u0131r\u0131m g\u00f6\u00e7meni eski bir opera sanat\u00e7\u0131s\u0131 olan klasik bat\u0131 m\u00fczik\u00e7i Emin Tarak\u00e7\u0131 Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak ba\u015flad\u0131. 7 ya\u015f\u0131nda ba\u011flama ve T\u00fcrk Halk M\u00fczi\u011fi dersleri almaya ba\u015flad\u0131. 10 ya\u015f\u0131nda ilk beste \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 olan Kara Ka\u015fl\u0131 Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yapt\u0131.\r\n\r\n,13 ya\u015f\u0131nda T\u00fcrk Sanat M\u00fczi\u011fi ve tambur e\u011fitimi almaya ba\u015flad\u0131. Ortaokul ve lise y\u0131llar\u0131nda Samsun, Edirne ve \u0130stanbul musiki cemiyetlerinde yayl\u0131 tambur, THM cemiyetlerinde ise ba\u011flama \u00e7ald\u0131. Samsun ve \u0130stanbul'da halk evlerinin kuruculu\u011funu yapt\u0131. Kendi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 m\u00fczik dershanelerinde \u00f6\u011fretmenlik yapt\u0131. \u0130lk profosyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin'i 14 ya\u015f\u0131nda yapt\u0131.\r\n\r\n,20 ya\u015f\u0131nda TRT Ankara, 22 ya\u015f\u0131nda TRT \u0130stanbul Radyosu s\u0131navlar\u0131na girdi. Ankara radyosundan \u0130stanbul radyosuna ge\u00e7erek 10 ay \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, kendi iste\u011fi ile ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,1966'da T\u00fcrkiye \u00e7ap\u0131nda yap\u0131lan ba\u011flama \u00e7alma yar\u0131\u015fmas\u0131nda Arif Sa\u011f ve \u00c7inu\u00e7en Tanr\u0131korur ile birlikte derece ald\u0131.\r\n\r\n,TRT\u2019den ayr\u0131ld\u0131ktan sonra babas\u0131n\u0131n da i\u015flerinin bozulmas\u0131 \u00fczerine yeniden Samsun\u2019a d\u00f6nd\u00fc. Ne var ki i\u00e7indeki m\u00fczik tutkusu her ge\u00e7en g\u00fcn biraz daha yo\u011funla\u015fd\u0131. Orhan Gencebay \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 bu kez \u0130stanbul Plak\u00e7\u0131lar \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131n\u2019da yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. S\u00f6z yazar\u0131, besteci, yorumcu, ba\u011flama sanat\u00e7\u0131s\u0131 olarak zirveye do\u011fru uzanan bir maratona ba\u015flad\u0131. Sanat\u00e7\u0131 hen\u00fcz \u015fark\u0131c\u0131 olarak tan\u0131nmadan \u00f6nce de bir\u00e7ok bestesiyle \u015f\u00f6hret olmu\u015ftu. \u201cSevemedim Kara G\u00f6zl\u00fcm \u201c, \u201cKoca D\u00fcnya\u201d, \u201cSab\u0131r Ta\u015f\u0131\u201d adl\u0131 besteleri, besteci Orhan Gencebay\u2019\u0131n tan\u0131nmas\u0131na yetti.\r\n\r\n,16 ya\u015f\u0131ndan itibaren jazz ve rock m\u00fczi\u011fi ile ilgilenmeye ba\u015flad\u0131, bat\u0131 nefesli sazlardan olu\u015fan orkestralarda tenor sax \u00e7alarak g\u00f6rev yapt\u0131. Istanbul'a gelerek konservatur s\u0131navlar\u0131na girdi ve kazand\u0131. \u0130cra heyetinde 4 y\u0131l g\u00f6rev yapt\u0131ktan sonra konservatuardan ayr\u0131ld\u0131. Vatani g\u00f6revini bahriyeli olarak s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc y\u0131llarda bandoda saksafon \u00e7almaya devam etti.\r\n\r\n,Arif Sa\u011f ile birlikte 1966-1968 aras\u0131 d\u00f6nemde Muzaffer Akg\u00fcn, Y\u0131ld\u0131z Tezcan, Ahmet Sezgin, \u015e\u00fckran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesig\u00fczel gibi bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131ya ba\u011flama \u00e7ald\u0131. Bu d\u00f6nem i\u00e7inde K\u0131z\u0131l\u0131rmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi T\u00fcrk filmlerinin m\u00fczik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapt\u0131. \u0130stanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bay\u015fu, \u0130smet S\u0131ral, Burhan Tongu\u00e7, Erkin Koray, \u00d6mer Faruk Tekbilek, Vedat Y\u0131ld\u0131r\u0131mbora, \u00d6zer \u015eenay, Ne\u015fet Erta\u015f gibi sanat\u00e7\u0131larla s\u0131k s\u0131k bir araya gelip m\u00fczik yaparak gelecekte kendi ortaya koyaca\u011f\u0131 m\u00fcziksel sentezin ilk meyvelerini verdi. A\u011fl\u0131yorum Yana Yana, G\u00f6n\u00fcl ba\u011flar\u0131, Y\u0131ld\u0131z Ak\u015famdan Do\u011fars\u0131n, Neredesin Leyl\u00e2'm gibi t\u00fcrk\u00fc plaklar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Sevemedim Karag\u00f6zl\u00fcm, Sab\u0131r Ta\u015f\u0131, Koca D\u00fcnya gibi besteleri \u00e7e\u015fitli sanat\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan okunmaya, sanat d\u00fcnyas\u0131nda ad\u0131 besteci ve ba\u011flama virt\u00fc\u00f6z\u00fc olarak duyulmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n