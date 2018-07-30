Ormanda onu gören ardına bakmadan kaçıyor! Bir de yakından bakın...

\u0130nsanlara ve d\u00fcnyaya sa\u011flad\u0131klar\u0131 katk\u0131lardan dolay\u0131 t\u00fcm a\u011fa\u00e7lar \u00f6zel ve farkl\u0131d\u0131r. ,\u0130nsan surat\u0131n\u0131 and\u0131ran, ejderha gibi g\u00f6r\u00fcnen bu a\u011fa\u00e7lara dikkatlice bakmamak elde de\u011fil.,.,Ancak bu galeride g\u00f6recekleriniz di\u011ferlerinden biraz daha ilgin\u00e7. , \u0130\u015fte birbirinden tuhaf o a\u011fa\u00e7lar.\r\n,\u0130nsan surat\u0131n\u0131 and\u0131ran, ejderha gibi g\u00f6r\u00fcnen bu a\u011fa\u00e7lara dikkatlice bakmamak elde de\u011fil...\r\n\r\n