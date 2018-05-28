Orta Doğu'daki 3 ülkeden 'Türkiye kampanyası'

Katar, Kuveyt ve Umman'da ba\u015flat\u0131lan sosyal medyada kampanyas\u0131nda, s\u00f6z konusu \u00fclkelerin \u00f6nde gelen isimleri, "Yaz tatilimiz T\u00fcrkiye'de daha g\u00fczel" anlam\u0131nda Arap\u00e7a hashtag ile Arap\u00e7a kampanya ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n,Kampanyayla sosyal payla\u015f\u0131m sitesinde, T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 b\u00f6lgelerine ait foto\u011fraflarla birlikte yorumlar payla\u015f\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Kuveytli Abdulhamid el-Bilali, Twitter hesab\u0131nda, K\u00f6rfez \u00fclkesi vatanda\u015flar\u0131n\u0131n yaz tatilini Avrupa yerine T\u00fcrkiye'de ge\u00e7irmek istedi\u011fini ifade ederek, bunun sebepleri aras\u0131nda, M\u00fcsl\u00fcman bir \u00fclke olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla yemek, giyim ve ibadet konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekilmemesi, konut, yiyecek ve giyimin daha hesapl\u0131 olmas\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Umman'dan Yusuf el-Harisi ise T\u00fcrkiye'nin, ziyaret etti\u011fi en g\u00fczel \u00fclke oldu\u011funu ve tarih, medeniyet a\u00e7\u0131s\u0131nda zenginli\u011fini ifade ederken, Kuveytli Abdulaziz el-Fadli, "T\u00fcrkiye'yi ilk ziyaretimde kendimi Avrupa'daki \u00fclkelerden birinde gibi hissettim. Duydu\u011fum ezan sesi beni \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi, g\u00fczelli\u011fi daha da artt\u0131." \u015feklinde g\u00f6r\u00fc\u015f belirtti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'yi 10 defa ziyaret etti\u011fini belirten Katarl\u0131 \u015eeyha binti Ali de tabiat, do\u011fal parklar, tarihi eserler, \u00e7ar\u015f\u0131lar, an\u0131tlar gibi turizmin t\u00fcm etkenlerinin T\u00fcrkiye'de bulundu\u011funu vurgulad\u0131.,Orta Do\u011fu'da 3 \u00fclkede ya\u015fayan aktivistler, yaz\u0131n T\u00fcrkiye turizmine destek i\u00e7in sosyal medyada kampanya ba\u015flatt\u0131.