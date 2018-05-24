Oryantal Didem Kınalı: Meksika polisi...

\u00dcnl\u00fc oryantal, instagram'\u0131n hikaye b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Bir polis, bir bilet kesen g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi beni s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p elimden pasaportumu ve biletlerimi al\u0131p \u00e7antamdan 3 bin dolar\u0131 zorla ald\u0131lar. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m para gitti. ,Didem K\u0131nal\u0131, Meksika Cancun'da ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\r\n,Ama \u015f\u00fck\u00fcr pasaportumu, biletimi ve can\u0131m\u0131 zor kurtard\u0131m. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u015fu an u\u00e7aktay\u0131m. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr geliyorum. Bir daha tek ba\u015f\u0131ma \u0130stanbul d\u0131\u015f\u0131na bile \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131m. Merak edip yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Hala u\u00e7aktay\u0131m. Sabah alanda olurum in\u015fallah. Tekrar \u00e7ok te\u015fekk\u00fcrler" ifadelerini kulland\u0131.,Dans dersleri vermek i\u00e7in Meksika'n\u0131n Cancun'a \u015fehrine giden oryantal Didem K\u0131nal\u0131, T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nerken korku dolu dakikalar ya\u015fad\u0131. 31 ya\u015f\u0131ndaki dans\u00e7\u0131, Meksika polisinin paras\u0131n\u0131 gasp etti\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n