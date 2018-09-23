Oscar'lı oyuncu Türk filminde!

Ba\u015fkarakter Maria Puder\u2019i kim canland\u0131raca\u011f\u0131 merak konusu olurken filmin ba\u015frol oyuncusu belli oldu.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem Beren Saat\u2019in oynayaca\u011f\u0131 konu\u015fulan Maria Puder karakterini, Oscarl\u0131 Frans\u0131z oyuncu Marion Cotillard oynayacak., \u2018M\u00fcttefik\u2019, \u2018Kara \u015e\u00f6valye Y\u00fckseliyor\u2019 ve \u2018Ba\u015flang\u0131\u00e7\u2019 gibi filmlerde rol alan Cotillard\u2019in gelen teklif sonras\u0131 heyecanland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.,Uzun s\u00fcredir Sabahattin Ali\u2019nin \u2018K\u00fcrk Mantolu Madonna\u2019 kitab\u0131n\u0131n filme uyarlanmas\u0131 beklenirken projenin detaylar\u0131 belli olmaya ba\u015flad\u0131. ,Ece Y\u00f6ren\u00e7\u2019in senaryosunu yazaca\u011f\u0131 Onur Saylak\u2019\u0131n ise y\u00f6netmenlik koltu\u011funa oturaca\u011f\u0131 filmin \u00e7ekimlerine 2019\u2019da ba\u015flan\u0131lacak.