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Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltında
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ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarının alıkonulmasını ABD Kongresi'nde protesto eden ve gözaltına alınan kadınlar arasında Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Susan Sarandon'ın da bulunduğu bildirildi.
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