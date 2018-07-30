Osman Gülen öldürüldü.

\u0130\u015fte Diyarbak\u0131r'da \u00f6ld\u00fcr\u00fclen G\u00fclen ile ilgili bilgi.,Son dakika! Diyarbak\u0131r'\u0131n Lice il\u00e7esinde ge\u00e7en hafta icra edilen operasyonda gri listede yer alan Aram Civan kod isimli Osman G\u00fclen etkisiz h\u00e2le getirildi.,Valilik G\u00fclen'in ge\u00e7en hafta \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.,Osman G\u00fclen \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Diyarbak\u0131r'\u0131n Lice il\u00e7esinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen ter\u00f6ristin, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n gri renkli ter\u00f6rden arananlar listesinde bulunan, s\u00f6zde Amed eyaleti \u00f6zel g\u00fc\u00e7 sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman G\u00fclen oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 23 Temmuz'da Kijikbadem mevkisinde g\u00f6zetleme yapan jandarma ekiplerinin saat 00.25'te bir grup PKK'l\u0131 ter\u00f6risti tespit etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada etkisiz hale getirilen ter\u00f6ristin s\u00f6zde Amed Eyaleti \u00f6zel g\u00fc\u00e7 sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman G\u00fclen oldu\u011funun tespit edildi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,G\u00fclen'in, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Ter\u00f6r Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer ald\u0131\u011f\u0131 bildirilen a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgede ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n huzur ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 ve ter\u00f6ristle m\u00fccadele kapsam\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalara artan azim ve kararl\u0131l\u0131kla devam edildi\u011fi vurguland\u0131.