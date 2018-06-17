Osmaniye'de ağaca yıldırım düştü: 22 koyun telef oldu

Korkun\u00e7 haber Osmaniye'den geldi...\r\n,Koyunlar\u0131n sahibi bu manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015foka girdi.\r\n,Olay, Ye\u015filyayla Mahallesi Kayap\u0131nar\u0131'nda meydana geldi. \r\n,Ahmet Alas\u0131rta ait a\u011fa\u00e7 alt\u0131ndaki 22 koyun y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucutelef oldu. ,Koyunlar\u0131n\u0131n telef oldu\u011funu g\u00f6ren Alas\u0131rt, " Ya\u011fmur sonras\u0131 koyunlara bakmaya gittim. A\u011fac\u0131n alt\u0131nda koyunlar\u0131m\u0131n cans\u0131z yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Olay\u0131n \u015fokunu hala \u00fczerimden atamad\u0131m. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, Allahtan gelene yapacak bir \u015feyim yok. Koyunlar\u0131m\u0131n borcunu dahi \u00f6deyemedim. \u00c7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm" dedi.\r\n