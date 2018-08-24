Osmanlı'nın ilk başkenti Söğüt nereye, hangi ile bağlıdır? | HADİ İPUCU 24 AĞUSTOS

\u0130pucunda Osmanl\u0131 Beyli\u011fi'nin ilk ba\u015fkenti olan S\u00f6\u011f\u00fct kasabas\u0131n\u0131 duymu\u015f muydunuz? denildi. Peki S\u00f6\u011f\u00fct hangi ile, nereye ba\u011fl\u0131d\u0131r? \u0130\u015fte detaylar...,24 A\u011fustos Hadi yar\u0131\u015fmas\u0131 ipucuna haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,Son zamanlar\u0131n pop\u00fcler yar\u0131\u015fma uygulamas\u0131 Hadi'nin 24 A\u011fustos ak\u015fam ipucu a\u00e7\u0131kland\u0131. , Bug\u00fcn oynanan \u00f6\u011flen oyunun da kazananlara para da\u011f\u0131tmaya devam etmi\u015fti. Bu ak\u015fam saat 20:30`da bir oyun daha var. , S\u00f6\u011f\u00fct Nerenin \u0130l\u00e7esi? , Bilecik`e ba\u011fl\u0131d\u0131r. ,\u0130pucunda Osmanl\u0131 Beyli\u011fi'nin ilk ba\u015fkenti olan S\u00f6\u011f\u00fct kasabas\u0131n\u0131 duymu\u015f muydunuz? denildi., \u0130\u015fte o sorunun cevab\u0131...,S\u00f6\u011f\u00fct\u2019 \u00fcn ilk \u00e7a\u011flardaki durumu ve ismi hakk\u0131nda bir bilgiye sahip de\u011filiz. S\u00f6\u011f\u00fct\u2019 \u00fcn ilk bilinen ismi \u0130TEA\u2019 d\u0131r. ,Bizans d\u00f6nemindeki ismi ise THEBAS\u0130ON veya SEBAS\u0130YON\u2019 dur. S\u00f6\u011f\u00fct 796 veya 797 y\u0131llar\u0131nda Abbasi Halifesi Harun RE\u015e\u0130T d\u00f6neminde M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n eline ge\u00e7mi\u015ftir. Arap co\u011frafya ve tarih kaynaklar\u0131nda S\u00f6\u011f\u00fct BELDET\u2019us SAFSAF \u015feklinde isimlendirilmi\u015ftir. ,Ayn\u0131 \u015fekilde Fars\u00e7a kaynaklarda da HITTA-\u0130 B\u0130D \u015feklinde an\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Gerek SAFSAF gerekse B\u0130D kelimeleri s\u00f6\u011f\u00fct a\u011fac\u0131 anlam\u0131ndad\u0131r. Osmanl\u0131ca kaynaklarda ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde bu kelimelerin T\u00fcrk\u00e7e kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olan S\u00f6\u011f\u00fcdc\u00fck, S\u00f6\u011f\u00fct\u00e7\u00fck, S\u00f6\u011f\u00fctl\u00fc Sarayc\u0131k, S\u00f6\u011f\u00fcd ve S\u00f6\u011f\u00fct olarak bilinmektedir.