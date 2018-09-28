ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı! 2018 ALES sınavı ne zaman?

Akademisyen olma umuduyla bir\u00e7ok \u00f6\u011frenicinin girdi\u011fi ALES s\u0131nav\u0131na ili\u015fkin \u00d6SYM'den son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi. ,Binlerce \u00f6\u011frenci '2018 \u00d6SYM ALES s\u0131nav\u0131 ne zaman?' 'Saat ka\u00e7ta?' sorusunu ara\u015ft\u0131r\u0131rken \u00d6SYM'den a\u00e7\u0131klama geldi. ,\u00d6SYM'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ALES adaylar\u0131na saat uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Peki 2018 ALES s\u0131nav\u0131 ne zaman? Saat ka\u00e7ta? \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,\u00d6l\u00e7me, Se\u00e7me ve Yerle\u015ftirme Merkezi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca (\u00d6SYM), 30 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak Akademik Personel ve Lisans\u00fcst\u00fc E\u011fitimi Giri\u015f S\u0131nav\u0131 (ALES) adaylar\u0131na, saat 10.00'dan sonra s\u0131nav binalar\u0131na giri\u015fe izin verilmeyece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\n\r\n,Twitter \u00fczerinden yap\u0131lan duyuruda, 30 Eyl\u00fcl Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara y\u00f6nelik hat\u0131rlatma yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, adaylar, saat 10.00'dan sonra s\u0131nav\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 binalara al\u0131nmayacak. ,Adaylar\u0131n, s\u0131nav giri\u015f ve ge\u00e7erli kimlik belgelerini s\u0131nava gelirken yanlar\u0131nda bulundurmalar\u0131 gerekecek.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca adaylara, kimlik ve g\u00fcvenlik kontrolleri ile salona giri\u015f i\u015flemlerinin zaman\u0131nda yap\u0131labilmesi i\u00e7in s\u0131nav saatinden bir saat \u00f6nce s\u0131nav binalar\u0131nda haz\u0131r olmalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.,.