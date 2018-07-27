ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

\u00d6SYM, hafta sonu ger\u00e7ekle\u015ftirilecek 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlar\u0131na girecek adaylara y\u00f6nelik hat\u0131rlatmada bulundu.\r\n,\u00d6SYM'nin Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden yap\u0131lan duyuruya g\u00f6re, adaylar\u0131n, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumlar\u0131 i\u00e7in saat 10.00'dan, \u00f6\u011fleden sonra oturumu i\u00e7in 14.30'dan sonra s\u0131nav binalar\u0131na giri\u015fine izin verilmeyecek.\r\n,Adaylar\u0131n, s\u0131nav giri\u015f belgesi ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kimlik belgelerini s\u0131nava gelirken yanlar\u0131nda bulundurmalar\u0131 gerekecek.\r\n,2018-KPSS alan bilgisi birinci oturumu (kamu y\u00f6netimi, uluslararas\u0131 ili\u015fkiler, \u00e7al\u0131\u015fma ekonomisi ve end\u00fcstri ili\u015fkileri) ve ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) yar\u0131n, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oturumu (i\u015fletme, muhasebe, istatistik) 29 Temmuz Pazar yap\u0131lacak.\r\n,Ayr\u0131ca, adaylara s\u0131nav saatlerinden bir saat \u00f6nce s\u0131nav binas\u0131nda haz\u0131r olmalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\n