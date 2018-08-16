ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, ÖĞREN 2018

\u00d6SYM DGS sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131, DGS sonu\u00e7lar\u0131 \u00f6\u011fren, \u00d6SYM Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131 (DGS) \u00f6\u011frenci giri\u015fi sorgulama ekran\u0131 haberimizde yer al\u0131yor., DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman, saat ka\u00e7ta a\u00e7\u0131klanacak? sorusu merak ediliyor. ,Binlerce \u00f6\u011frencinin girdi\u011fi 2018 DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131r a\u00e7\u0131klanmaz haberimizde yer al\u0131yor., \u0130\u015fte 2018 DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z...,DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131, ,DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 sorgula, ,DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak, ,DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 saat ka\u00e7ta a\u00e7\u0131klanacak ve DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 \u00f6\u011frenci giri\u015fi sorgulama gibi detaylar haberimizde yer al\u0131yor. ,\u00d6SYM'nin resm\u00ee sitesinden a\u00e7\u0131klanacak olan DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ne zaman, saat ka\u00e7ta a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 merak ediliyor. ,Binlerce \u00f6\u011frenci, 2018 Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131nda (DGS) ter d\u00f6kt\u00fc. \u00d6SYM taraf\u0131ndan belirlenen tarihe g\u00f6re 2018 16 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanacak 2018 DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in heyecan dorukta. ,\u0130\u015fte 2018 DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z...\r\n\r\n,DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131? sorusunu arayanlar, 2018 Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 andan itibaren DGS sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Google'dan aramalar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek. ,2018 \u00d6SYM takvimine g\u00f6re Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav (DGS) sonu\u00e7lar\u0131 16 A\u011fustos 2018 tarihinde a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 bekleniyor. \u00d6SYM taraf\u0131ndan hen\u00fcz resm\u00ee bir a\u00e7\u0131klama gelmese de bu tarihte DGS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,\u00d6SYM' taraf\u0131ndan puanlar belli olduktan sonra DGS tercih k\u0131lavuzu \u00fczerinden ba\u015fvuru yapacak olanlar i\u00e7in s\u0131nav merkezinden bir uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Tablo 2 \u00fczerinden DGS tercih ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapacak olan \u00f6\u011frenciler, \u00fcniversite ko\u015fullar\u0131n\u0131 sa\u011flanmad\u0131\u011f\u0131 taktirde ba\u015fvurular\u0131 ge\u00e7ersiz olacak. Adaylar, www.osym.gov.tr \u00fczerinden yay\u0131nlanacak olan Tercih K\u0131lavuzundan yararlanmalar\u0131 gerekir. Tercihlerin do\u011fru olarak yap\u0131labilmesi i\u00e7in \u00f6nce Tablo-2\u2019nin dikkatlice incelenmesi hususunda uyar\u0131larda bulunuldu. S\u00f6z konusu tabloda, \u00f6n lisans program\u0131ndan mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlar\u0131n\u0131n tercih edilebilece\u011fi \u00f6\u011frenilecek. Bunun d\u0131\u015f\u0131ndaki alanlardan yap\u0131lacak tercihler ge\u00e7ersiz say\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n,\r\nS\u0131navdan sonra \u00d6SYM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 veya yarg\u0131 mercileri taraf\u0131ndan iptaline karar verilen sorular de\u011ferlendirme d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131larak ge\u00e7erli sorular\u0131n puan de\u011ferinin yeniden saptanmas\u0131 suretiyle puanlama yap\u0131lacakt\u0131r.,4.1. say\u0131sal ve s\u00f6zel standart puanlar\u0131n hesaplanmas\u0131\r\n\r\n\r\n,Yetenek testinin say\u0131sal ve s\u00f6zel b\u00f6l\u00fcmleri i\u00e7in adaylar\u0131n testteki sorulara verdikleri do\u011fru ve yanl\u0131\u015f cevaplar ayr\u0131 ayr\u0131 toplanacak, do\u011fru cevap say\u0131s\u0131ndan yanl\u0131\u015f cevap say\u0131s\u0131n\u0131n d\u00f6rtte biri \u00e7\u0131kar\u0131larak ham puanlar elde edilecektir. Adaylar\u0131n, say\u0131sal ve s\u00f6zel b\u00f6l\u00fcmlerin her birinden ald\u0131klar\u0131 ham puanlar\u0131n ortalamas\u0131 ve standart sapmas\u0131 ayr\u0131 ayr\u0131 hesaplanarak adaylar\u0131n ham puanlar\u0131, ortalamas\u0131 50, standart sapmas\u0131 10 olan standart puanlara d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclecektir. B\u00f6ylece adaylar i\u00e7in Say\u0131sal Standart Puan ve S\u00f6zel Standart Puan hesaplanacakt\u0131r.\r\n,2018-DGS\u2019ye ba\u015fvuran adaylardan her biri i\u00e7in \u00f6n lisans \u00f6\u011frenimindeki akademik ortalama g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde tutularak bir \u00d6n Lisans Ba\u015far\u0131 Puan\u0131 (\u00d6BP) hesaplanacakt\u0131r.\r\n,<p><a href="http:\/\/www.osym.gov.tr\/TR,15188\/2018-dgs-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-yayimlandi-24072018.html" target="_blank"><span style="font-size:18px"><span style="color:#0000FF"><strong>DGS SINAV SONU\u00c7LARINI \u00d6\u011eRENMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n