ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları 2018 | ÖSYM İkinci tercih sonuç açıklama sistemi

\u00d6SYM 2018 YKS ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? \u00dcniversite adaylar\u0131 merakla bekliyor...,\u00dcniversite kayd\u0131n\u0131 yapt\u0131rmak isteyenler bu sorunun yan\u0131t\u0131 ar\u0131yor. \u0130\u015fte konu ile ilgili detaylar...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/sonuc.osym.gov.tr\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">\u00d6SYM SONU\u00c7LARI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,\u00dcniversiteye yerle\u015femeyenler i\u00e7in bu sene son \u015fans ise ek yerle\u015ftirme!,EK TERC\u0130H 2018 SONU\u00c7LARI NE ZAMAN A\u00c7IKLANACAK?,\u00d6SYM, ek tercih sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 tarihi hen\u00fcz duyurmad\u0131. Ancak, YKS Ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re kay\u0131t hakk\u0131 kazanan adaylar kay\u0131tlar\u0131n\u0131 1-5 Ekim tarihleri aras\u0131nda yapacak.,Bu detaya g\u00f6re 2018 YKS ek tercih sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n tercih s\u00fcrecinin sona ermesinden sonra 1 hafta i\u00e7erisinde a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor.,\u00d6SYM EK YERLE\u015eT\u0130RME SONU\u00c7LARI NASIL DUYURULUYOR?,\u00d6SYM Ek yerle\u015ftirme tarihleri, yerle\u015ftirme i\u015flemleri tamamland\u0131ktan sonra belli oluyor. Merkezi yerle\u015ftirme kapsam\u0131nda \u00f6\u011frenciler tercih yapt\u0131ktan sonra tercih sonu\u00e7lar\u0131yla birlikte bir \u00fcniversiteye yerle\u015ftirilen adaylar, ek yerle\u015ftirme i\u00e7in ba\u015fvuru yapam\u0131yorlar.,Yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 \u00d6SYM'nin https:\/\/sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonu\u00e7 belgesi bas\u0131lmayacak ve adaylar\u0131n adreslerine g\u00f6nderilmeyecek,\u00dcN\u0130VERS\u0130TE KAYITLARI \u0130\u00c7\u0130N GEREKL\u0130 EVRAKLAR,a) Aday\u0131n mezun oldu\u011fu orta\u00f6\u011fretim kurumundan ald\u0131\u011f\u0131 diploman\u0131n asl\u0131 veya onayl\u0131 \u00f6rne\u011fi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,b) Aday ek puandan yararlanarak yerle\u015ftirilmi\u015f ancak alan\u0131 diplomas\u0131nda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemi\u015fse, hangi okul ve alandan mezun oldu\u011funu g\u00f6sterir resm\u00ee belge (METEM programlar\u0131ndan mezun olanlar\u0131n diplomalar\u0131nda okul ad\u0131 olarak, diplomay\u0131 d\u00fczenleyen merkezin ad\u0131 yaz\u0131lmaktad\u0131r.),c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda foto\u011fraf,d) Katk\u0131 pay\u0131n\u0131n\/\u00f6\u011fretim \u00fccretinin \u00f6denmesi ile ilgili belge,e) Kay\u0131ttan \u00f6nce belirlenip \u00fcniversite taraf\u0131ndan ilan edilecek di\u011fer belgelerin asl\u0131 veya \u00fcniversite onayl\u0131 suretleri,YKS ile bir y\u00fcksek\u00f6\u011fretim program\u0131na yerle\u015fen y\u00fck\u00fcml\u00fclerin askerlik durumlar\u0131, \u00fcniversiteler taraf\u0131ndan;\r\nhttp:\/\/kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde g\u00f6r\u00fclebilecektir.,Adaylar\u0131n askerlikle ilgili sorunlar\u0131 i\u00e7in askerlik \u015fubelerine, kredi konusunda ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi i\u00e7in de \u00fcniversite rekt\u00f6rl\u00fcklerine veya Y\u00fcksek\u00f6\u011frenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba\u015fvurmalar\u0131 gerekmektedir.,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim programlar\u0131na yerle\u015fen adaylar\u0131n yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 (engel bilgileri de d\u00e2hil), Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na (Y\u00d6K) \u00d6SYM taraf\u0131ndan elektronik ortamda iletilecektir.,YKS yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Herhangi bir fak\u00fclteye yerle\u015femeyen \u00fcniversite adaylar\u0131, tekrar tercih yapt\u0131. Ek tercih d\u00f6neminde \u00fcniversite taban ve tavan puanlar\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alan adaylar, tercihlerin sonucunu heyecanla bekliyor.