Otobüs şoförünün darp ettiği yaşlı adam hastanelik oldu

Bursa'da belediye otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc ve bir yolcu taraf\u0131ndan darp edilen ya\u015fl\u0131 adam hastanelik oldu.\r\n,Olay, Timurta\u015fpa\u015fa otob\u00fcs duraklar\u0131nda meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, otob\u00fcse binen 72 ya\u015f\u0131ndaki N.B, \u00fccretsiz seyahat kart\u0131n\u0131 okuma cihaz\u0131na tuttu ancak cihaz kart\u0131 okumad\u0131. Ya\u015fl\u0131 adam tekrar denemesine ra\u011fmen cihaz kart\u0131 tan\u0131mad\u0131. Bunun \u00fczerine \u015fof\u00f6r R.A. (55) ya\u015fl\u0131 adamdan otob\u00fcsten inmesini isteyince \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n,Otob\u00fcsteki yolculardan birinin de m\u00fcnaka\u015faya kat\u0131lmas\u0131yla \u015fof\u00f6r ve yolcu, ya\u015fl\u0131 adam\u0131 darp ederek otob\u00fcsten att\u0131. Ba\u015f\u0131ndan ve kolundan yaralanan N.B, kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. Olay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar \u015fof\u00f6r ve beraberindeki adama sald\u0131rmak istedi. O s\u0131rada b\u00f6lgeye gelen G\u00fcven Timleri'nin m\u00fcdahalesiyle kavga b\u00fcy\u00fcmeden yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, ya\u015fl\u0131 adama ilk m\u00fcdahaleyi olay yerinde yapt\u0131. G\u00fcven Timleri k\u0131sa s\u00fcrede \u015fof\u00f6r ile kavgaya kar\u0131\u015fan yolcuyu yakalay\u0131p g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,Yaral\u0131 adam ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131l\u0131rken, otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc ve beraberindeki \u015fah\u0131s emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Emniyetteki ifadesinde \u015fof\u00f6r R.A., ''Kart\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131nca inmesini s\u00f6yledim, sonra tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131k ama otob\u00fcsten ben itmedim, otob\u00fcste bulunan di\u011fer yolcu itti'' dedi.\r\n\r\n, Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n hastanedeki durumunun ciddiyetini korudu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n