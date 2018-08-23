Otobüslerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

\u0130zmir\u2019de B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ba\u011fl\u0131 otob\u00fcslerde unutulan e\u015fyalar 'Kay\u0131p E\u015fya B\u00fcrosunda' muhafaza ediliyor. B\u00fcroda c\u00fczdan, saat, g\u00f6zl\u00fck, kimlik gibi e\u015fyalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda unutulan e\u015fyalar da mevcut., Konuyla ilgili veren Eshot Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u0130dari \u0130\u015fler \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kenan Atmaca, ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlere nazaran daha az kay\u0131p e\u015fyan\u0131n geldi\u011fini belirterek, "\u015eof\u00f6r arkada\u015flar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan otob\u00fcslerde unutulan e\u015fyalar\u0131n tutanak ile b\u00fcromuza teslimi ger\u00e7ekle\u015fiyor. ,E\u011fer gelen e\u015fyada ileti\u015fim bilgileri varsa muhtarl\u0131k arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ki\u015fiye ula\u015fmaya \u00e7al\u0131yoruz ya da vatanda\u015flar\u0131m\u0131z do\u011frudan bizleri arayarak hat numaras\u0131n\u0131, saatini belirterek e\u015fyas\u0131n\u0131n bizde olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 soruyor. Buraya gelen e\u015fyalar\u0131 belli bir s\u00fcre muhafazas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz" dedi. \r\n\r\n,Genellikle c\u00fczdan t\u00fcr\u00fc e\u015fyalar\u0131n unutuldu\u011funu s\u00f6yleyen Atmaca, "Eskiden b\u00fcromuza daha \u00e7ok e\u015fya geliyordu. ,Son d\u00f6nemlerde bilin\u00e7lenmenin artmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak e\u015fya say\u0131s\u0131nda azal\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti. ,Unutulan e\u015fyalar aras\u0131nda g\u00f6zl\u00fck, k\u0131yafet, cep telefonu, c\u00fczdan, kitaplar, \u015femsiyeler ve hatta baston bile mevcut. ,Vatanda\u015flara tavsiyemiz, 'nas\u0131l olsa unuttum, gelmez' diye d\u00fc\u015f\u00fcnmeyin. ,Bizlerle ileti\u015fime ge\u00e7in, bize mutlaka sorun" ifadelerini kulland\u0131.