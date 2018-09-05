Otomobil devi 1 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomobil devinden fla\u015f karar! 1 milyon arac\u0131n\u0131 geri \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yor...\r\n,Japon otomobil devi Toyota d\u00fcnya genelinde bir milyon Prius ve C-HR marka arac\u0131n\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kma riski nedeniyle geri \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,1,03 milyon hatal\u0131 ara\u00e7tan 554 bini Japonya'da bulunuyor ve 192 bini de ABD yollar\u0131nda.,\u015eimdiye kadar rapor edilen tek bir vaka olmas\u0131na ve bu vakada da herhangi bir can kayb\u0131 veya yaralanma ya\u015fanmamas\u0131na kar\u015f\u0131 Toyota sorunun \u00fcretim hatas\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlayarak derhal \u015f\u00fcpheli modelleri geri \u00e7a\u011f\u0131rma karar\u0131 ald\u0131.,\u0130lk belirlemeye g\u00f6re g\u00fc\u00e7 kontrol \u00fcnitesine ba\u011fl\u0131 olan bir motor kablosu zamanla a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nma, k\u0131sa devre yaparak, duman ve yang\u0131na \u00e7\u0131karma riski ta\u015f\u0131yor.,Geri \u00e7a\u011f\u0131rmaya t\u00fcm yeni nesil Prius ara\u00e7lar\u0131 ve C-HR modelinin hybrid versiyonlar\u0131 dahil. , Yeni nesil Priuslar 2015'te C-HRlar ise Aral\u0131k 2016'da \u00fcretilmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.,Bu geri \u00e7a\u011f\u0131rma i\u015flemi Toyota'n\u0131n \u015fimdiye kadar ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi en b\u00fcy\u00fck geri \u00e7a\u011f\u0131rmalar\u0131ndan biri olarak ka\u0131tlara ge\u00e7ti.,Son olarak 2016'da istenmeyen h\u0131zlanma, s\u0131z\u0131nt\u0131 yapan benzn tank\u0131 ve airbag hatalar\u0131 nedeniyle 2,87 milyon ara\u00e7 \u015firket taraf\u0131ndan geri \u00e7a\u011fr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. (Euronews T\u00fcrk\u00e7e)