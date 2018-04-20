Otomobilden para fışkırdı

Otomobilin \u00e7e\u015fitli yerlerine gizlenmi\u015f 40 bin lira para ele ge\u00e7irildi.\r\n,Aramada otomobilde yasa d\u0131\u015f\u0131 bahis oynat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit eden polis ara\u00e7ta bulunan 5 \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,Polis ekipleri, zanl\u0131lar\u0131n yakalanmamak i\u00e7in otomobilde telefonlarla yasa d\u0131\u015f\u0131 bahis oynatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 asayi\u015f ekipleri \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fczelyal\u0131 Mahallesi`nde \u015f\u00fcphe \u00fczerine durdurduklar\u0131 otomobilde arama yapt\u0131.\r\n,Paralara ve otomobile el konulurken sorguda su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmeyen zanl\u0131lar adliyeye sevk edildi.\r\n,Polis, otomobilde yapt\u0131\u011f\u0131 aramada ise paspas alt\u0131nda, koltuk aralar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 40 bin lira para ele ge\u00e7irdi.\r\n