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Otomobili ile birlikte nehre düşen kızını kurtardı
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Adana’da nehre düşen otomobildeki genç kız, suya atlayan babası tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
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