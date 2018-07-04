Otostopun sonu karakolda bitti!

Edilen bilgiye g\u00f6re, M.\u00dc. adl\u0131 bir ki\u015fi, yol kenar\u0131nda otostop \u00e7ekerek yolculuk yapan bir kad\u0131n\u0131 arac\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 ve \u00f6n koltukta \u00e7anta i\u00e7inde bulunan bin 300 lira paras\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, jandarmaya \u015fik\u00e2yette bulundu. \r\n,Olay, Samsun'un Atakum il\u00e7esi Samsun-Ankara karayolu Sar\u0131\u0131\u015f\u0131k mevkiinde meydana geldi. \r\n\r\n,Jandarma taraf\u0131ndan yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan T\u00fcrkan H.'y\u0131, M.\u00dc. de te\u015fhis etti. \r\n\r\n,Atakum \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucu kad\u0131n\u0131n T\u00fcrkan H. oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n,Samsun'da yolda otostop \u00e7eken kad\u0131n, fla\u015f bir iddiayla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Jandarmadaki sorgusu tamamlanan T\u00fcrkan H., 'h\u0131rs\u0131zl\u0131k' su\u00e7undan bug\u00fcn Samsun Adliyesine sevk edildi.