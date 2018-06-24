Oy kullandıktan sonra evine dönmeye çalışan vatandaş kazada öldü

Kastamonu'nun Tosya il\u00e7esi Suluca k\u00f6y\u00fcnde oy kulland\u0131ktan sonra evine d\u00f6nmeye \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015fi, otomobilin \u00e7arpmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Milletvekili Se\u00e7imleri i\u00e7in oy kullanan 56 ya\u015f\u0131ndaki Ali \u00dc.'ye, k\u00f6y\u00fc ikiye b\u00f6len D-100 karayolundan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken Samsun istikametinden gelen bir otomobil \u00e7arpt\u0131.\r\n,Kaza sonras\u0131 olay yerine \u00e7ok say\u0131da jandarma ve g\u00fcvenlik g\u00fcc\u00fc sevk edildi. \r\n,Olay yerine gelen \u0130l\u00e7e Jandarma Komutan\u0131 vatanda\u015flar\u0131 sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. K\u00f6y halk\u0131, yola alt ge\u00e7it yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n,Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n