Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirdi

Se\u00e7im g\u00fcn\u00fc \u00e7ok ac\u0131 haber geldi,Turgutlu'da ya\u015fayan Zeynel Kodat, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 milletvekili\u011fi se\u00e7imleri i\u00e7in bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde oy kullanaca\u011f\u0131 Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak i\u00e7in okulun giri\u015f kap\u0131s\u0131na y\u00f6nelen Kodat, bir anda yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. ,Kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fi belirlenen Kodat'a ilk m\u00fcdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yapt\u0131. ,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine gelen 112 Acil Servis ambulans\u0131ndaki sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan Kodat'a m\u00fcdahalede bulunulup, ard\u0131ndan Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kodat, burada doktorlar\u0131n \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n