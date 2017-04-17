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YAŞAM
-
Antalya'da kredi kartı dolandırıcıları tutuklandı
DÜNYA
-
İsrail Filistinlilere ait üç iş yerini kapattı
EKONOMİ
-
Odebrecht'e 2.6 milyar dolar ceza
YAŞAM
-
Kırıkkale ev yangını: 1 ölü
DÜNYA
-
Suudi Arabistan, Yemen'den kaçan 600 bini aşkın kişiyi ülkeye kabul etti
DÜNYA
-
ABD, işlediği cinayeti Facebook'tan yayınlayan şüphelinin peşinde
GÜNDEM
-
Kral Selman'dan Erdoğan'a telefon
DÜNYA
-
Çin'de otobüs nehre uçtu: 10 ölü
DÜNYA
-
ABD’de silahlı saldırı düzenleyen şahıs ölü bulundu
GÜNDEM
-
Kurtulmuş: AB ile son görüşmeyi mayıs ayında yapacağız
SPOR
-
Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz kanalda
DÜNYA
-
8 Nisan'da silah bırakan terör örgütü ETA dağılmıyor
YAŞAM
-
THY uçağına yıldırım isabet etti
DÜNYA
-
Yunan basınından tuhaf Erdoğan yorumu
DÜNYA
-
'Demokrasisini kanıtlayan bu başarısından dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz'
DÜNYA
-
Avrupa'dan demokrasiye 'çifte standart'
GÜNDEM
-
İzmir'de demir-çelik fabrikasında patlama
DÜNYA
-
'Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek'
DÜNYA
-
Yunanistan: Türk halkının kararına saygı gösteriyoruz
DÜNYA
-
'Türk tarımına yönelik kısıtlamalar Rus halkına zarar veriyor'
2017 ANAYASA REFERANDUMU
EVET
%51.41
HAYIR
%48.59
Açılan sandık
%100
Kullanılan oy
49.799.163
Gecerli oy
48.934.116
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15 TEMMUZ
Oy pusulasından çıkanlar şaşırttı!
1
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6
Oy pusulasından çıkanlar şaşırttı!
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