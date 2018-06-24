Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Sabah ak\u015fam 'oylar\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131nacak, rakamlar \u00f6nceden belli' propagandas\u0131n\u0131 yayanlar\u0131n kendi partilerinde rakamlar \u00f6nceden belli.,\u015eimdi ayn\u0131 eylemi kendileri, kendi partilerinin se\u00e7im takip sistemi \u00fczerinden yapt\u0131. ,Kendi adaylar\u0131n\u0131n oylar\u0131n\u0131 bile \u00f6nceden yazd\u0131lar. ,Kendi ifade \u015fekillerine bak\u0131l\u0131rsa oylar\u0131 kendileri \u00e7alm\u0131\u015f oldular.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imi'ne kilitlendi.\r\n\r\n,Malum kesimler ajans\u0131n bu eylemini 'Oylar\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131nacak, her \u015fey \u00f6nceden planl\u0131, rakamlar\u0131 bile \u00f6nceden belirlemi\u015fler' yaygaras\u0131yla propagandaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Anadolu Ajans\u0131 se\u00e7im yay\u0131n\u0131na y\u00f6nelik test yay\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131nda adaylar\u0131 ve partileri oy oranlar\u0131yla ifade etmi\u015fti.\r\n\r\n