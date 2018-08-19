Öyle bir sebepten cinayet işledi ki...

Apartman\u0131n dibinde \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131 ki sonu felaket oldu! Korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler kameralara yans\u0131d\u0131.,Ak\u0131lalmaz olay Konya'da ya\u015fand\u0131...,Olay\u0131n ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan Konya Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, cinayet \u015f\u00fcphelisi Ali D.\u2019yi yakalamak i\u00e7in yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ifadesine ba\u015fvurdu. Yak\u0131nlar\u0131n\u0131n verdi\u011fi ifadeler ve g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri do\u011frultusunda polis ekipleri Ali D.'yi babaannesinin evinde yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015f\u00fcpheli Ali D. tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,Olay\u0131n meydana geldi\u011fi caddede b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga ise bir i\u015f yerine ait g\u00fcvenlik kameras\u0131 taraf\u0131ndan kaydedildi. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde \u015eevki Ne\u011fn ile Aykut K.'nin arac\u0131 durdurduktan sonra k\u00fc\u00e7\u00fck tuvaletini yapmak i\u00e7in apartman\u0131n alt taraf\u0131nda bulunan kul\u00fcbenin arkas\u0131na ge\u00e7ti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Apartman balkonunda alkol alan Ali D. ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n ise tuvaletini yapan ki\u015filere tepki g\u00f6sterdi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin devam\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131da bulunan birinin balkondaki Ali D.'ye bir cisim att\u0131\u011f\u0131, Ali D.'nin a\u015fa\u011f\u0131ya sandalye att\u0131\u011f\u0131 yer al\u0131yor. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde elinde b\u0131\u00e7akla a\u015fa\u011f\u0131ya inen bir \u015fahs\u0131n ba\u015f\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 darbe sonucu yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131, park halindeki arac\u0131n\u0131n yan\u0131nda bulunan \u015eevki Nen\u011f'inin de b\u0131\u00e7akland\u0131ktan sonra yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131p kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \r\n,21 Temmuz saat 03.50 s\u0131ralar\u0131nda merkez Karatay il\u00e7esi Ak\u00e7e\u015fme Mahallesi Piri Esat Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u015eevki Nen\u011f ile arkada\u015f\u0131 Aykut K. cadde \u00fczerine geldiklerinde ara\u00e7lar\u0131n\u0131 durdurup k\u00fc\u00e7\u00fck tuvaletlerini yapmak i\u00e7in bir apartmana y\u00f6neldi. ,Bu s\u0131rada evinin balkonunda arkada\u015flar\u0131yla alkol alan Ali D., (31) k\u00fc\u00e7\u00fck tuvaletini yapan \u015eevki Nen\u011f ile Aykut K.'ye tepki g\u00f6sterdi. S\u00f6zl\u00fc olarak ba\u015flayan tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131da bulunan \u015fah\u0131slardan biri, balkondan kendisine tepki g\u00f6steren Ali D.'ye yerden ald\u0131\u011f\u0131 bir cismi f\u0131rlatt\u0131. Bunun \u00fczerine Ali D. de balkondan a\u015fa\u011f\u0131ya plastik sandalye f\u0131rlatt\u0131. \u0130ki grup aras\u0131nda s\u00f6zl\u00fc olarak ba\u015flayan tart\u0131\u015fma, balkondakilerin a\u015fa\u011f\u0131ya inmesiyle b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7\u0131kan kavgada, Ali D. elinde bulunan b\u0131\u00e7akla \u015eevki Nen\u011f\u2019i sol g\u00f6\u011f\u00fcs ve kar\u0131n b\u00f6lgesinden b\u0131\u00e7aklayarak olay yerinden ka\u00e7t\u0131. A\u011f\u0131r yaralanan ve sa\u011fl\u0131k ekiplerince Konya Numune Hastanesine kald\u0131r\u0131lan \u015eevki Nen\u011f'i tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde \u00f6nceki g\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,\u00d6te yandan, \u015fah\u0131slardan birinin elindeki b\u0131\u00e7akla defalarca park halindeki otomobile saplad\u0131\u011f\u0131 da kay\u0131tlarda yer al\u0131yor.\r\n\r\n